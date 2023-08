商品名【70's】Levi's リーバイス 646 ビックベルボトム

商品説明

ベルボトムは近年とても人気が有りますが、状態の良い物は古着市場では枯渇状態ですので、宜しければご検討ください。

色残りもあり、状態もかなり美品です。

US製の鮮やかな色落ちが楽しめる一本となっております。

ファスナーはTALONで42フロントボタンの番号は39です。

ウエスト 48cm

股上33

股下83

わたり幅30

裾幅26

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

カラー···ブルー

シルエット···ブーツカット

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

