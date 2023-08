Max Mara カーディガン 蝶々柄 ベージュ Sイタリア製 シルク×ウール

○『フォロ割、まとめ割』を希望の方はご購入前にプロフィールをご確認の上、コメントください!

○早い者勝ち・どのタイミングでも即購入OKになります^^♪

【ブランド・商品】

Max Mara

マックスマーラ

made in Italy

イタリア製

銀タグ

【サイズ】

・表記:S

・着丈 55

・身幅 46

・肩幅 36

・袖 61

【カラー/柄/デザイン】

ベージュ 蝶々柄 蝶 バタフライ

切り替えカーディガン カーディガン 薄手

【素材】

ヴァージンウール100%

シルク100%

100% LANAVERGINE-VIRGIN WOOL

100% SETA‐SILK‐SEIDE・SOIE・SEDA

【説明】

ヴァージンウール×シルクの切り替えカーディガンです。

厚さは薄めなので春・秋に向いていて一枚で着用できます^ ^

蝶々柄のデザインがとても素敵です。

銀タグ

*商品は全て平置き実寸計測しております。

ぜひお持ちの洋服と比較してみてください。

また、素人計測の為、多少の誤差は御容赦下さい。

☆☆☆備考☆☆☆

#Lome16

↑↑出品中の他商品宜しければご覧下さい^ ^

・梱包に関しまして、安価で送るためできるだけコンパクトに折り畳んで簡易梱包にて発送致します。

・発送方法もその都度変わることがございますので、ご指定の発送方法がある方はお申し付けください。

【匿名配送】

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

着丈···ショート

素材···シルク

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

