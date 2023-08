カラー···ブラック

素材···ナイロン

シルエット···スキニー

季節感···春、夏、秋

ビームスゴルフオレンジレーベルのパンツとなります。

ストレッチの効いた細めのシルエットでスタイルが良く見えるパンツです。写真では褪せたようにみえますが、全く褪せはありません。真っ黒になります。

裾から横にグレーのラインが入っています。

ほぼ未使用に近い状態ですのでよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームスゴルフ 商品の状態 未使用に近い

