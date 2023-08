ご覧いただきありがとうございます。

Thinkpad L390 i5 16G SSD オフィス win10 NVME



▶モデル

Apple / MacBook Pro ( 13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports) / A1708 / MPXT2J/A / スペースグレイ /

▶概略仕様

CPU:Core i5 2.3GHz (第7世代;2コア)

メモリ:8GB

SSD:256GB

グラフィックス: Intel Iris Plus Graphics 640

・付属品

ACアダプタ、ケーブル、箱、すべてそろっております。

箱に加えて、新品購入時に梱包されていた段ボール箱での発送となります。

▶商品状態

□OS:Mac OS Big Sur

□外観:

詳細は写真にてご確認ください。

・外装カバー:購入時より、ケースをつけており、写真でもわかるように美品となっております。今回の出品にはケースは付属しません。

・キーボード:購入時より、カバーをつけており、写真でもわかるように美品となっております。オマケとしてカバーを同梱します。

□動作:全機能・画面正常

□Apple保証:対象外

□値下げ交渉不可

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

