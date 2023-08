【新品未使用】

カラー:BLACK/PINK BLAST-PINK

NOIR/ROSE BLAST/ROSE BLAST

サイズ:US12 30cm

新品未使用

大人気のairmax95シリーズです‼️

NIKEショップ購入のタグつき

新品未使用品です。

ブラック×ピンクの最強コンビネーションカラーで、デニムやハーフパンツとの相性も抜群で、足元がオシャレに決まるおすすめな一足です。

希少なビッグサイズ、30cmはかなり希少サイズです。

お探しになられてた方は、この機会に是非‼️

新品未使用品ですが、一足一足状態が変わる為、神経質な方はご遠慮願います。

NCNRでお願いいたします。

#メンズスニーカー

#ナイキ#NIKE#nike

#AIR MAX#air max#AIR Max 95 OG

##air max 95

#ランニングシューズ

#VANS #バンズ #VANS 29cm #VANS 30cm

#スケシュー #オシャレ

#ナイキ #アディダス #プーマ #コンバース

#スリッポン

#sk8

#スラッシャー

#ジェフローリー

#オールドスクール #エラ #オーセンティック #TNT #ハーフキャブ

#クロックス

#サンダル

#ヴァレンティノ

#ロックスタッズ

#ドーバーストリートマーケット

#ジャンヴィトロッシ

#ニューバランス

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

【新品未使用】Nike AIR MAX 95 OGカラー:BLACK/PINK BLAST-PINK NOIR/ROSE BLAST/ROSE BLASTサイズ:US12 30cm新品未使用大人気のairmax95シリーズです‼️NIKEショップ購入のタグつき新品未使用品です。ブラック×ピンクの最強コンビネーションカラーで、デニムやハーフパンツとの相性も抜群で、足元がオシャレに決まるおすすめな一足です。希少なビッグサイズ、30cmはかなり希少サイズです。お探しになられてた方は、この機会に是非‼️新品未使用品ですが、一足一足状態が変わる為、神経質な方はご遠慮願います。NCNRでお願いいたします。#メンズスニーカー#ナイキ#NIKE#nike#AIR MAX#air max#AIR Max 95 OG##air max 95#ランニングシューズ#VANS #バンズ #VANS 29cm #VANS 30cm#スケシュー #オシャレ#ナイキ #アディダス #プーマ #コンバース#スリッポン#sk8#スラッシャー#ジェフローリー#オールドスクール #エラ #オーセンティック #TNT #ハーフキャブ#クロックス #サンダル#ヴァレンティノ#ロックスタッズ#ドーバーストリートマーケット#ジャンヴィトロッシ#ニューバランス#スニーカー

