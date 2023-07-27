魅了 K18　高品質ダイヤモンドリング　D1.03ct　サイズ10号　5.5g リング

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ニワカ 750 Pt950 リング 一路 ICHIRO #10 定価19万



ティファニー ティーワイヤー ブレスレット ローズゴールド

ジュエリーショップレインボーと申します！

ダイヤモンド1ctリング



ヴァンドーム プラチナリング ダイヤ ハートモチーフpt950

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4℃✨ k18エタニティダイヤリング k18ダイヤモンドリング



TORILOGY トリロジー K18 WG ダイヤモンドリング

フォローして頂いた方に出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。

美品 K18YG/PG/Pt900 ダイヤモンド 3連リング D:0.51ct



ダイヤモンド×ブルートパーズ×シェル リング K18YG Pt900 5.9g



アクアマリンの指輪 サイズ９号

他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。

BVLGARI リング



未使用品 ADASTRIA PASTIERRA 10金 ダイアモンドリング

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Pt900 大粒 ダイヤモンド 2石 二連デザイン リング 指輪 5号



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✨出品価格 ￥139,800✨

PT950ティファニー ダイヤモンドリング



ヴァンクリーフアーペル ロマンスソリティアリング/婚約指輪/9号

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Q1824 カルティエ 10号 K18WG C2 リング 指輪 ラージ



Cartier カルティエ ラブリング ダイヤ1p ピンクゴールド 9号



STAR JEWELRY スタージュエリー K18WG 天然ダイヤモンド リング

【タイトル】K18 高品質ダイヤモンドリング D1.03ct サイズ10号 5.5g

k18WG ショパール ハッピーダイヤモンド リング 幅広タイプ



ヴィヴィアンウエストウッド アーマーリング ディアマンテ 03-23041905

【素材】K18イエローゴールド

CHAUMET☆ショーメ☆リング



Tiffany&Co. ティファニー トルク ナローリング フランクゲーリー

【石名・ct数】天然ダイヤモンド D1.03ct

値下げ!!K10WG ハートアクアマリンリング



美しい存在感 H SI ダイヤモンド 0.58ct K14 wg リング 鑑定付

【リング幅・上部厚み】最大幅10.7×厚み5.4mm

最終値下げ上質 ダイヤモンド プラチナ Pt リング 指輪 送料込み



Tiffany&Co ティファニー オリーブ リーフ 葉 リング シルバー

【サイズ】10号

GICLAT ギクラ リング ゴールド 11号



天然エメラルド ダイヤモンド プラチナ900 リング

【重量】5.5g

ティファニー リング13号



パヴェリング♥K10 マルチカラー ピンクトルマリン ポンテヴェキオ ビズー

【コメント】18金のダイヤモンドリングが入荷しました。

ショーメ LIENS SÉDUCTION「リアン」セデュクシオン リング

ダイヤモンドの品質は無色透明・VSクラスの照りの強い高品質ダイヤを使用しています。

【高級】白水晶リングs925 、7.8g

1.03ctもセッティングされており、大変豪華なリングです。

【値下げ不可】ヨシコクリエーション 義指リング

是非この機会にお買い求めください。

プラチナ アレキサンドライト ペンダントトップ ダイヤモンド ネックレス



インディアンジュエリ－ ト－マスカ－ティスリング♪

※商品は紙製のケースに入れて発送致します。

K18 ダイヤモンドフルエタニティリング(#2.5)



エテ k10シェアリング ９号【値下げ交渉可能です♪】



ヴィヴィアンウエストウッド 指輪

◆商品の状態 『 S 』ランク

Cartier LOVE ウェディングリング ピンクゴールド 11号



GUCCI グッチ 指輪 リング ゴールドメタル ストーン GG ロゴ

SS・・・未使用

天然 非加熱パープル サファイア ダイヤ リング1.23ct k18 f

S ・・・新品仕上げ済み

750(K18WG)モルガナイト・ダイヤモンドリング

A ・・・目立ったキズなし

MEDI CLEAR IRREGULAR COATING RING

B ・・・やや傷あり

パールとお花のオープンリング 黒蝶真珠 パールヴィンテージ

C ・・・傷あり

Pt900 Fancy intense pink ダイヤモンドリング #12



pt900．k18．ダイヤモンド、指輪、No.1132.

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セリーヌ CELINE ブランドロゴ プラチナ ゴールド コンビリング k18



pt900 天然 アパタイト 0.23ct ダイヤ 0.04ct リング

■ストア営業日

ティファニー シグネチャー クロス リング シルバー925 銀 11号

月曜日～土曜日（日祝休業）

希少‼️ ポールダンス ジャスティンデイビス ポールダンサー リング



未使用に近い 大粒パールK14WGリング 19号 レディースリング パールリング

■返品について

ヴィンテージ ブラックスター

「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。

【newデザイン】0.3カラット モアサナイト ダイヤ リング K18WG

受け取り評価をする前にご連絡お願いします。

4°C K18 ピンクゴールドリング 8号



【美品】ORECCHIO オレッキオ エタニティリング ダイヤリング K18

#K18YGリング

ウォルサム ダイヤモンド フラワー リング K18YG 2.7g

#ダイヤモンド

BOUCHERON ロゴリング K18リング 13号

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【天然】グリーン ガーデン クォーツリング19.1×11.7mm

#ファッションリング

プラチナ 天然ダイヤのフープピアス

#ジュエリー

ツツミ リング 指輪 0.336ct プラチナ

#お値下げ可能

新品未使用 ロイヤルオーダー リング

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アレキサンダーライトリング



Cartier 【カルティエ】K18YGリング フルダイヤ

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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