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魅了 K18　高品質ダイヤモンドリング　D1.03ct　サイズ10号　5.5g リング

商品の説明

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ニワカ 750 Pt950 リング 一路 ICHIRO #10 定価19万

ティファニー　ティーワイヤー ブレスレット ローズゴールド
ジュエリーショップレインボーと申します！
ダイヤモンド1ctリング

ヴァンドーム プラチナリング ダイヤ ハートモチーフpt950
現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です！
4℃✨　k18エタニティダイヤリング　k18ダイヤモンドリング

TORILOGY トリロジー K18 WG ダイヤモンドリング
フォローして頂いた方に出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。
美品 K18YG/PG/Pt900 ダイヤモンド 3連リング D:0.51ct

ダイヤモンド×ブルートパーズ×シェル リング K18YG Pt900 5.9g

アクアマリンの指輪　サイズ９号
他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
BVLGARI リング

未使用品　ADASTRIA　PASTIERRA　10金　ダイアモンドリング
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Pt900 大粒 ダイヤモンド 2石 二連デザイン リング 指輪 5号

⟡.·*.agete アガット フリルリング K10⟡.·*.
✨出品価格　￥139,800✨
PT950ティファニー ダイヤモンドリング

ヴァンクリーフアーペル　ロマンスソリティアリング/婚約指輪/9号
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Q1824 カルティエ 10号 K18WG C2 リング 指輪  ラージ

Cartier カルティエ ラブリング ダイヤ1p ピンクゴールド 9号

STAR JEWELRY スタージュエリー　K18WG 天然ダイヤモンド　リング
【タイトル】K18　高品質ダイヤモンドリング　D1.03ct　サイズ10号　5.5g
k18WG ショパール ハッピーダイヤモンド リング　幅広タイプ

ヴィヴィアンウエストウッド アーマーリング ディアマンテ 03-23041905
【素材】K18イエローゴールド
CHAUMET☆ショーメ☆リング

Tiffany&Co. ティファニー トルク ナローリング フランクゲーリー
【石名・ct数】天然ダイヤモンド　D1.03ct
値下げ!!K10WG　ハートアクアマリンリング

美しい存在感 H SI ダイヤモンド 0.58ct K14 wg リング 鑑定付
【リング幅・上部厚み】最大幅10.7×厚み5.4mm
最終値下げ上質 ダイヤモンド プラチナ Pt リング 指輪 送料込み

Tiffany&Co ティファニー オリーブ リーフ 葉 リング シルバー
【サイズ】10号
GICLAT　ギクラ　リング　ゴールド　11号

天然エメラルド　ダイヤモンド　プラチナ900 リング
【重量】5.5g
ティファニー リング13号

パヴェリング♥K10 マルチカラー 　ピンクトルマリン　ポンテヴェキオ　ビズー
【コメント】18金のダイヤモンドリングが入荷しました。
ショーメ LIENS SÉDUCTION「リアン」セデュクシオン リング
ダイヤモンドの品質は無色透明・VSクラスの照りの強い高品質ダイヤを使用しています。
【高級】白水晶リングs925 、7.8g
1.03ctもセッティングされており、大変豪華なリングです。
【値下げ不可】ヨシコクリエーション 義指リング
是非この機会にお買い求めください。
プラチナ　アレキサンドライト　ペンダントトップ　ダイヤモンド　ネックレス

インディアンジュエリ－　ト－マスカ－ティスリング♪
※商品は紙製のケースに入れて発送致します。
K18 ダイヤモンドフルエタニティリング(#2.5)

エテ　k10シェアリング　９号【値下げ交渉可能です♪】

ヴィヴィアンウエストウッド 指輪
◆商品の状態　　『 S 』ランク
Cartier LOVE ウェディングリング ピンクゴールド 11号

GUCCI グッチ　指輪　リング　ゴールドメタル　ストーン　GG ロゴ
SS・・・未使用
天然 非加熱パープル サファイア ダイヤ リング1.23ct k18 f
S ・・・新品仕上げ済み
750(K18WG)モルガナイト・ダイヤモンドリング
A ・・・目立ったキズなし
MEDI CLEAR IRREGULAR COATING RING
B ・・・やや傷あり
パールとお花のオープンリング　黒蝶真珠　パールヴィンテージ
C ・・・傷あり
Pt900 Fancy intense pink ダイヤモンドリング #12

pt900．k18．ダイヤモンド、指輪、No.1132.
他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
セリーヌ　CELINE ブランドロゴ プラチナ　ゴールド　コンビリング　k18

pt900 天然 アパタイト 0.23ct ダイヤ 0.04ct リング
■ストア営業日
ティファニー シグネチャー クロス リング シルバー925　銀　11号
　月曜日～土曜日（日祝休業）
希少‼️ ポールダンス　ジャスティンデイビス　ポールダンサー　リング

未使用に近い　大粒パールK14WGリング　19号　レディースリング　パールリング
■返品について
ヴィンテージ ブラックスター
「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。
【newデザイン】0.3カラット　モアサナイト ダイヤ　リング　K18WG
受け取り評価をする前にご連絡お願いします。
4°C K18 ピンクゴールドリング　8号

【美品】ORECCHIO オレッキオ エタニティリング ダイヤリング K18
#K18YGリング
ウォルサム ダイヤモンド フラワー リング K18YG 2.7g
#ダイヤモンド
BOUCHERON　ロゴリング　K18リング　13号
#ダイヤモンドリング
k18 パール ダイヤモンド リング
#レディースリング
【天然】グリーン ガーデン クォーツリング19.1×11.7mm
#ファッションリング
プラチナ　天然ダイヤのフープピアス
#ジュエリー
ツツミ　リング　指輪　0.336ct プラチナ
#お値下げ可能
新品未使用 ロイヤルオーダー リング
#送料無料
アレキサンダーライトリング

Cartier 【カルティエ】K18YGリング　フルダイヤ
11ro325ri95ya84

Pt900 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 10号 Y02519

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

指輪　リング　18K k18 珊瑚　ゴールド　アクセサリー 15号

spinelli kilcollin VERA 5連RING US6

プラチナ　pt900 リング　スペサタイトガーネット　ダイヤ　12.5号

専用 中古 セーラームーン まもちゃんの婚約指輪 初版 プラチナ 13号

0.059 ct F.L.Pur.Pink I1 CGL 天然 ピンク ダイヤ

18金 K18 ジュエリーマキ デザインリング 2.8g 11号 X7

末広がり✨0.8ctダイヤモンド

Jewel closet by L&Co. シンプル　K10 リング　指輪　11
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ジュエリーショップレインボーと申します！現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です！フォローして頂いた方に出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★✨出品価格　￥139,800✨★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★【タイトル】K18　高品質ダイヤモンドリング　D1.03ct　サイズ10号　5.5g【素材】K18イエローゴールド【石名・ct数】天然ダイヤモンド　D1.03ct【リング幅・上部厚み】最大幅10.7×厚み5.4mm【サイズ】10号【重量】5.5g【コメント】18金のダイヤモンドリングが入荷しました。ダイヤモンドの品質は無色透明・VSクラスの照りの強い高品質ダイヤを使用しています。1.03ctもセッティングされており、大変豪華なリングです。是非この機会にお買い求めください。※商品は紙製のケースに入れて発送致します。◆商品の状態　　『 S 』ランクSS・・・未使用S ・・・新品仕上げ済み A ・・・目立ったキズなしB ・・・やや傷ありC ・・・傷あり他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。■ストア営業日　月曜日～土曜日（日祝休業）■返品について「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。受け取り評価をする前にご連絡お願いします。#K18YGリング#ダイヤモンド#ダイヤモンドリング#レディースリング#ファッションリング#ジュエリー#お値下げ可能#送料無料11ro325ri95ya84

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魅了 K18　高品質ダイヤモンドリング　D1.03ct　サイズ10号　5.5g リング

12分钟前

魅了 K18　高品質ダイヤモンドリング　D1.03ct　サイズ10号　5.5g リング

¥133,500 ¥61,410

(税込) 送料込み
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魅了 K18　高品質ダイヤモンドリング　D1.03ct　サイズ10号　5.5g リング 魅了 K18　高品質ダイヤモンドリング　D1.03ct　サイズ10号　5.5g リング

専用です❗新品❗タヒチ産 12.8ミリ南洋黒蝶真珠 ネックレストップ

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