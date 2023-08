ご覧いただきありがとうございます!

BURBERRYLondon

FRIENDS ONLINEです。

迅速丁寧な対応、発送を致します。

匿名配送で安心安全にご購入いただけます。

こちらはニルヴァーナのカートコバーンTシャツです!

海外輸入、ヴィンテージデザインの新品になります。

昨今バンド系のTシャツをファッションに取り入れるオシャレな方が多くとても人気がありますが、一方で良いデザインのものはサイズ含めてなかなか見つからないと思います。

90sファッション、ストリートスタイル、韓国系ファッションに合わせやすいサイズとなっております!

旅行やフェス、ここぞという時の一着として活躍できるアイテムですのでお早めにどうぞ!

※新品になりますが個人輸入、保管のものです。商品は大切に扱っておりますが、小さな見落としがある場合もございます。その点はご理解いただきますようお願い致します。

身幅51

着丈74

袖丈21

肩幅50

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

