単焦点レンズ

こちらのレンズも新品購入です!

使用したのは1回のみです!

綺麗にボケ感が効いてます!

EF16-35広角レンズ(出品中)と同様に

お気に入りの逸品ですが

撮影機会も少ないため出品致します!

防湿庫で湿度35%で保管中です!

レンズの端に擦った様な跡が有りますが

写真3枚目(赤マルのところ)

撮像には写りません!(数回確認)

カビ、くもり、ホコリ等も有りません!

SPECS

レンズ構成8群10枚

画角(水平/垂直/対角線)15°/ 10°/ 18°

絞り羽根8枚

最短撮影距離0.9m

最大撮影倍率0.19倍

防塵・防滴対応-

フィルター径72mm

最大径×長さØ82.5×112mm

質量約750g

レンズキャップE-72U / E-72 II

レンズフードET-78 II

レンズケースLP1219

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

