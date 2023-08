グレースコンチネンタル グレースクラス

カラー/ ブラウン

サイズ/ 36 (S)

着丈:124㎝ 身幅:43㎝ ウエスト:70㎝ 袖丈:26㎝

身長158㎝で膝下25㎝くらいの丈です

素材/

(表地) 再生繊維 (セルロース)49% ナイロン 28% 綿 22% ポリエステル 1%

(別布部分)ポリエステル100%

(裏地)ポリエステル100%

定価/ 41800円

繊細なコードレースが上品な雰囲気のきれいめワンピースです☺︎

シルエットがとても綺麗で実際に着るとすごく可愛いです♡

バーガンディのような赤みのあるブラウンで落ち着いたカラーですが、デコルテや袖、裾に透け感があるので重くなりすぎません◎

カーディガンやジャケットなどを羽織ってオールシーズン着用可能ꕤ

デイリー使いからパーティー、お食事会やお呼ばれなど幅広く着用できると思います⑅︎◡̈︎*

1度着用しました★

とても綺麗な状態ですが、新品ではありませんので少しの着用感でも気になる方や神経質な方はご遠慮下さい

中古にご理解いただける方よろしくお願い致しますm(_ _)m

#GRACECONTINENTAL

#GRACECLASS

#グレースコンチネンタル

#グレースクラス

#レースワンピース

#ワンピース

#パーティドレス

#オケージョン

#結婚式

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

