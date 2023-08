【日本未発売】 （Ｆ） 『diagram』ダアイグラム ノースリーブワンピ 結婚式 ドレス ロングワンピース

即購入大歓迎^o^

早いもの勝ち!値下げ!美品です!



お値下げ希望の方は希望額提示していただけるとありがたいです^o^

※いいね欄の希望価格での交渉は金額変更後もスルーされる事がほとんどなので対応しておりません。お手数ですが必ずコメント欄にて金額交渉の方を行ってくださいm(._.)m

管理番号:2430

出品一覧 #ゆっきーのお店 #ゆっきーのワンピース をご覧下さい

■フォロー割引■

100円引き

※ 1000円未満対象外

■商品の状態■

・若干の使用感はありますが、状態の良いUSED品

・生地の厚みは普通で、伸縮性はありません

・結婚式やパーティーにも着れます

・日本製

・裏地付き

■素材■

・写真後半参照

■カラー■

・ピンク

(色は写真の映りなどにより多少の違いがある場合が有りますのでご容赦ください)

■サイズ■

・フリー

【平置き寸法】

・写真最終ページをご覧ください。

✅素人採寸のため多少の誤差はご容赦願います。

♦ 取引に関する注意事項 ♦

!!サイズについて!!

メンズ、レディース、サイズは主観で決めているものもあります。

商品によってサイズ感は異なりますので必ず平置き寸法での確認をお願い致します。

■梱包は基本的に雨濡れ防止の為OPP袋で商品を梱包し、その上からビニール袋で再梱包しますのでご安心ください。

■不明な点やご質問などありましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。

■購入後のクレーム対応しかねますので状態や価格などしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。

■保管上、または梱包でのシワはご容赦下さい。

■確認は人間がおこなってる為

汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

■商品のデザイン状態には主観を伴い

表現及び受け止め方に個人差がございます。

♦ 返品について ♦

■記載ミスによる返品は商品到着後3日以内で【評価の前】にご連絡下さい。

(お客様都合による返品は対応出来ない事もございます。また、評価後の対応は出来ません)

$100.750.9200

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ダイアグラム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入大歓迎^o^お値下げ希望の方は希望額提示していただけるとありがたいです^o^※いいね欄の希望価格での交渉は金額変更後もスルーされる事がほとんどなので対応しておりません。お手数ですが必ずコメント欄にて金額交渉の方を行ってくださいm(._.)m管理番号:2430出品一覧 #ゆっきーのお店 #ゆっきーのワンピース をご覧下さい■フォロー割引■ 100円引き ※ 1000円未満対象外■商品の状態■・若干の使用感はありますが、状態の良いUSED品・生地の厚みは普通で、伸縮性はありません・結婚式やパーティーにも着れます・日本製・裏地付き■素材■・写真後半参照■カラー■・ピンク (色は写真の映りなどにより多少の違いがある場合が有りますのでご容赦ください)■サイズ■・フリー 【平置き寸法】・写真最終ページをご覧ください。✅素人採寸のため多少の誤差はご容赦願います。♦ 取引に関する注意事項 ♦!!サイズについて!!メンズ、レディース、サイズは主観で決めているものもあります。商品によってサイズ感は異なりますので必ず平置き寸法での確認をお願い致します。■梱包は基本的に雨濡れ防止の為OPP袋で商品を梱包し、その上からビニール袋で再梱包しますのでご安心ください。■不明な点やご質問などありましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。■購入後のクレーム対応しかねますので状態や価格などしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。■保管上、または梱包でのシワはご容赦下さい。■確認は人間がおこなってる為汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。■商品のデザイン状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。♦ 返品について ♦■記載ミスによる返品は商品到着後3日以内で【評価の前】にご連絡下さい。(お客様都合による返品は対応出来ない事もございます。また、評価後の対応は出来ません)$100.750.9200

