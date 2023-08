ご覧頂きありがとうございます

【アイテム】

Canon キャノン

PowerShot A3500 IS(シルバー)

広角28mm 光学5倍ズーム

PSA3500IS(SL)

【概要】

有効画素数:1600 万画素

光学ズーム(倍):5.0 倍

手ブレ補正:光学式

フォーカス:顔認識

ファインダー:ファインダーなし

液晶モニタータイプ:固定式

ネットワーク:WiーFi

本体総質量:135.0 g

【キズ、汚れ、ヤケ】

こちらの商品は中古品のため多少の使用感はあります。キズあります。

【付属品】

本体

バッテリー

充電器

ケース おまけです。

SDカード おまけです。

【喫煙・ペット】

喫煙者、ペットはおりません。

【梱包】

プチプチで包装して状況に合わせて梱包させて頂きます。

【発送】

1日から2日の間で発送させて頂きます。

こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。

即購入OKです

商品の情報 ブランド キャノンデール 商品の状態 やや傷や汚れあり

