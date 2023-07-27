人気新品入荷 Girls Don't Cry crew neck sweat グリーン M スウェット

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

状態：新品 未使用 未開封 タグ付きスウェット サイズ：M肩幅53cm、着丈69cm、袖丈62cm、胸幅57cmカラー：グリーン10/22 伊勢丹 ポップアップにて購入しましたverdy's gift shopverdy gift shopVerdywastedyouthgirls don't cry伊勢丹

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