seven ten by miho kawahito フローラル フレア スカートになります☆

立体的なフラワージャガードがとても素敵なスカートです!

ライトベージュは1番人気カラー!

トップスを変えて頂けたら、シーズンレスに着用頂けます!

定価 35200円

★ブランド★

seven ten by miho kawahito

セブンテン バイ ミホカワヒト

★カラー★

ライトベージュ

★サイズ★

XS

ジャンパースカートです。裾部分のプリントが可愛いです。

★状態★

2度ほど着用しました。

目立ちますダメージ等無くまだまだご着用頂けます。

検品しておりますが、見落としがある場合も御座います。

プロフィールを必ずお読みくださいませ。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···花柄

シルエット···フレア

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ドゥロワー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

