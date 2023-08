あなたにおすすめの商品 HOKA BONDI 8 26.5cm アイスフロー／ビッドオブブルー スニーカー

先月購入し2度履きましたが足に合わなかったため出品致します。

アルトラ ローンピーク7 メンズ 25.5cm(US7.5)

かなりの厚底なのでランニングだけでなくスニーカーとしても使用可能だと思います。

商品説明

最上級のクッション性が、ランニングをもっと快適に。

HOKAのラインナップの中で最もクッション性にこだわったシューズである「BONDI(ボンダイ)」が、大胆にアップデート。

よりソフトかつ軽量なフォームと、新しい拡張ヒール形状を採用。さらに、かかと部分の波状のクラッシュパッドがかかとからの着地と蹴り出しまでをサポートし、ソフトでバランスの良い走り心地を実現します。

前モデルとの違い:各機能性をさらに高めたBONDI 8は、拡張したヒールと刷新されたフォーム、ふっくらとしたタンでアップデートされています。

選ばれる理由:クッション性と反発性のバランスに優れた新しいミッドソールが、これまでとはまったく違うライド感をもたらします。

定価25,300円(税込)

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 未使用に近い

