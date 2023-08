新品 ポール&ジョー 裏起毛猫ちゃんワッペン バックロゴジップアップフーディ パーカー L 灰 K1680

商品説明

☆ブランド☆ PAUL&JOE | ポールアンドジョー

☆商品名☆ パーカー・フーディ

☆仕様☆ サイドポケット×2 ジップアップ・ドローコード

☆色☆ グレイ系 ※画像でもご確認下さい

☆状態☆ 新品未使用

☆サイズ☆ タグ記載:L(胸囲:96~104 身長:175~185)

実寸:平置き 着丈67cm 肩幅:52cm 身幅:61cm 袖丈:58cm

※多少の誤差はあります。

☆素材☆ ポリエステル80% 綿18% ポリウレタン2%

☆定価☆ 14,300 円 (税込み)

☆コメント☆

肌側をふわふわに起毛した素材の温もりニットパーカー。スウェット風で飽きのこないシンプルなデザインです。

袖のライン、猫ちゃんワンポイント、ピスネーム、バックのラバーブランドロゴペイント。

ポールアンドジョーの可愛いポイントがふんだんに詰まった一着です。

これだけ可愛いのでオーバーサイズで女性が着用するのもおすすめです。

※こちらの商品は正規店購入の新品です。

注意事項

☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス(商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ)が無い限り返金、返品はお受け出来ません。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールアンドジョー 商品の状態 新品、未使用

