■商品について

アメリカを代表するバイクブランド、ハーレーダビットソンHARLEY DAVIDSONの半袖シャツです。イーグルタグの付いた90年代~のものなんですが、中々見ないレアな一枚かと思います。右袖にはハーレーダビットソンの純正オイル「PRE-LUXE」のロゴワッペン、バック首元にはバーアンドシールドのロゴ、右胸の刺繍、刻印ボタンと非常に贅沢なアイテムです。しかも人気のビッグサイズ。ファン必見!早い者勝ちでお願いします。

■ポイント

・希少デザイン・タグ

・3XL~ビッグサイズ

■状態

ランク【B】

・背中にキズがみられますが、よく見ないとわからない程度です。

S 新品・未使用・デッドストック

A 極めて美品・使用感は殆んど無い

B 美品・使用感は少なく比較的綺麗で目立つダメージや汚れは無し

C 使用感があり、部分的に僅かなダメージや汚れ有り

D 使用感があり、目立つ箇所にダメージや汚れ有り

E 傷や汚れがあり使用感も目立つ

V ヴィンテージ品・古着の使用感やダメージに味のある経年変化

※清潔にクリーニング済みです

※どのランクも着用には問題ございません

■サイズ

タグ表記 メンズ3XL ※男女兼用

Men`s 4XL相当

Women`s 5XL相当

肩幅 58cm

身幅 75cm

着丈 81cm

袖丈 30cm

■カラー

ブラック

■素材

コットン100%

■商品番号

416-13263545

206834

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

