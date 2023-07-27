素晴らしい外見 薄型ポータブルテレビ　17インチ テレビ

ドン・キホーテブランド

【新品未開封】REGZA TOSHIBA 24V34

新しいテレビを購入したのでポータブルを出品します。

【たのメル便】無線LAN内蔵／BRAVIA 32型テレビ

電波の悪い所ではワンセグでの視聴になります

【新品未開封】ツインバード 12V型浴室テレビ VB-BB123



【SHARP】32インチ 液晶カラーテレビ 2018年製 値下げ済 動作確認済

解像度：1440×900

パナソニック TH-32F300

視聴：地デジ対応 フルセグ、ワンセグ視聴可能

パナソニックVIERA 32型テレビ TH-32F350 2021年製

電源：家庭用電源,内蔵バッテリー,カーアダプタ

ジャンク品

充電：約5時間でフルセグ2時間視聴可能

しゅうぞう様専用 直接受け渡し 43UF7710 WebOS 裏番組録画対応



SONY BRAVIA 40インチ

HDMI接続（別売）でPCサブモニター可能

ネクシオン DVD内蔵 FT-A2425DB デジタルフルハイビジョンテレビ1

録画には別途USB、ハードディスクが必要

商品の情報 商品のサイズ ～20インチ 商品の状態 新品、未使用

ドン・キホーテブランド新しいテレビを購入したのでポータブルを出品します。電波の悪い所ではワンセグでの視聴になります解像度：1440×900視聴：地デジ対応 フルセグ、ワンセグ視聴可能電源：家庭用電源,内蔵バッテリー,カーアダプタ充電：約5時間でフルセグ2時間視聴可能HDMI接続（別売）でPCサブモニター可能録画には別途USB、ハードディスクが必要

商品の情報 商品のサイズ ～20インチ 商品の状態 新品、未使用

【完動品】10型トリニトロン ブラウン管テレビ SONY KV-10DS1SONY 液晶テレビ BRAVIA KDL-40HX720 40V型 H57097 YAMAZEN Qriom 43型液晶テレビQRT-43W2KRシャープ 40v型 4K アンドロイド TV 18年製 4T-C40AJ1 傷有