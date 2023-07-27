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素晴らしい外見 薄型ポータブルテレビ　17インチ テレビ

商品の説明

ドン・キホーテブランド
【新品未開封】REGZA TOSHIBA 24V34
新しいテレビを購入したのでポータブルを出品します。
【たのメル便】無線LAN内蔵／BRAVIA 32型テレビ
電波の悪い所ではワンセグでの視聴になります
【新品未開封】ツインバード 12V型浴室テレビ VB-BB123

【SHARP】32インチ　液晶カラーテレビ　2018年製　値下げ済　動作確認済
解像度：1440×900
パナソニック　TH-32F300
視聴：地デジ対応　フルセグ、ワンセグ視聴可能
パナソニックVIERA　32型テレビ　TH-32F350　2021年製
電源：家庭用電源,内蔵バッテリー,カーアダプタ
ジャンク品
充電：約5時間でフルセグ2時間視聴可能
しゅうぞう様専用 直接受け渡し 43UF7710 WebOS 裏番組録画対応

SONY BRAVIA 40インチ
HDMI接続（別売）でPCサブモニター可能
ネクシオン DVD内蔵 FT-A2425DB デジタルフルハイビジョンテレビ1
録画には別途USB、ハードディスクが必要

【完動品】10型トリニトロン ブラウン管テレビ SONY KV-10DS1

商品の情報

商品のサイズ～20インチ
商品の状態新品、未使用

SONY 液晶テレビ BRAVIA KDL-40HX720 40V型 H570

97 YAMAZEN Qriom 43型液晶テレビQRT-43W2KR

シャープ　40v型　4K　アンドロイド TV　18年製　4T-C40AJ1　傷有
ドン・キホーテブランド新しいテレビを購入したのでポータブルを出品します。電波の悪い所ではワンセグでの視聴になります解像度：1440×900視聴：地デジ対応　フルセグ、ワンセグ視聴可能電源：家庭用電源,内蔵バッテリー,カーアダプタ充電：約5時間でフルセグ2時間視聴可能HDMI接続（別売）でPCサブモニター可能録画には別途USB、ハードディスクが必要

商品の情報

商品のサイズ～20インチ
商品の状態新品、未使用

素晴らしい外見 薄型ポータブルテレビ　17インチ テレビ

56分钟前

素晴らしい外見 薄型ポータブルテレビ　17インチ テレビ

¥17,500 ¥13,125

(税込) 送料込み
9
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出品者

95bec2

 1834

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コメント (4)

95bec2
素晴らしい外見 薄型ポータブルテレビ　17インチ テレビ 素晴らしい外見 薄型ポータブルテレビ　17インチ テレビ

商品情報_ポータブルテレビ（17インチ） | 山善の商品情報サイト

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