素晴らしい外見 薄型ポータブルテレビ　17インチ テレビ

ドン・キホーテブランド
【新品未開封】REGZA TOSHIBA 24V34
新しいテレビを購入したのでポータブルを出品します。
【たのメル便】無線LAN内蔵／BRAVIA 32型テレビ
電波の悪い所ではワンセグでの視聴になります
【新品未開封】ツインバード 12V型浴室テレビ VB-BB123
【SHARP】32インチ 液晶カラーテレビ 2018年製 値下げ済 動作確認済
解像度：1440×900
パナソニック TH-32F300
視聴：地デジ対応 フルセグ、ワンセグ視聴可能
パナソニックVIERA 32型テレビ TH-32F350 2021年製
電源：家庭用電源,内蔵バッテリー,カーアダプタ
ジャンク品
充電：約5時間でフルセグ2時間視聴可能
しゅうぞう様専用 直接受け渡し 43UF7710 WebOS 裏番組録画対応
SONY BRAVIA 40インチ
HDMI接続（別売）でPCサブモニター可能
ネクシオン DVD内蔵 FT-A2425DB デジタルフルハイビジョンテレビ1
録画には別途USB、ハードディスクが必要
【完動品】10型トリニトロン ブラウン管テレビ SONY KV-10DS1
SONY 液晶テレビ BRAVIA KDL-40HX720 40V型 H570
97 YAMAZEN Qriom 43型液晶テレビQRT-43W2KR
シャープ 40v型 4K アンドロイド TV 18年製 4T-C40AJ1 傷有
ドン・キホーテブランド新しいテレビを購入したのでポータブルを出品します。電波の悪い所ではワンセグでの視聴になります解像度：1440×900視聴：地デジ対応 フルセグ、ワンセグ視聴可能電源：家庭用電源,内蔵バッテリー,カーアダプタ充電：約5時間でフルセグ2時間視聴可能HDMI接続（別売）でPCサブモニター可能録画には別途USB、ハードディスクが必要