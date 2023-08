★定価¥60,500

Peter do ブーツ

★希少なレザー×デニムのコンビネーション

★現在は廃盤のYAMANEソール

デニム部分も裏打ちはレザーなので

堅牢性も高く、Gジャンはもちろん

ジャケットスタイルにも合う

エヴィスマン必携の逸品です。

若干大きめに仕上がってるので

普段履かれているサイズよりも1cm小さめを

お選びいただく事をオススメします☺︎

ソール全長30.5cm

(素人採寸のため微差があります)

検索用ワード

山根靴店

エヴィス

山ちゃん

レア

シカゴ

マディソン

テーラードジャケット

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド エヴィス 商品の状態 やや傷や汚れあり

