【CLASSY. 3月号/LEE 3月号/otonaMUSE 4月号/Oggi 4月号/STORY 5月号/Marisol 春夏号掲載】

22AWでも大人気だった【THIRD MAGAZINE×OUTDOOR PRODUCTS】のバックパックに新作が登場です。

使用するパーツを全てピンクにすることで、統一感ある仕上がりになりました。

優しいカラーが女性らしいスタイリングにもはまります。

フロントポケットのTigerモチーフロゴのピスネームがさりげないポイント。

容量たっぷりの大きさは荷物が多い方にもピッタリ。

【OUTDOOR PRODUCTS / アウトドアプロダクツ】

1973年に米国ロサンゼルスにて誕生。米国のみならず世界中のアウトドアシーンにおいて、確固たる地位を確立。

頑丈なコーデュラナイロン生地を使用し、「デイパックの代名詞」とも言われる“452”モデルをはじめ、多岐に亘る商品を展開。

米国、日本を中心に、世界60ヶ国以上の国で愛されているブランドです。

IENA / SLOBE IENA / Spick and Span / FRAMeWORK /Deuxieme Classe / MUSE de Deuxieme / Classe

L'Appartement / AP STUDIO / JOURNAL STANDARD / third magazine

JOURNAL STANDARD relume / Plage / Le Talon

UNITEDARROWS / BEAUTY&YOUTH / nano universe

URBAN RESEARCH / TOMORROWLAND / SHIPS

ADAM ET ROPE' / BARNYARDSTORM / ZARA

【別注】OUTDOOR PRODUCTS/バックパックピンク

カラー···ピンク

柄・デザイン···無地

商品の情報 ブランド アウトドアプロダクツ 商品の状態 新品、未使用

