激レア・サンタモニカ・カレッジ・スタジャン:USA現地調達Made in USA刺繍入り

サイズ…L

カラー...グレー

背丈…68

肩幅…60

身幅…62

袖丈...62

長袖

季節感...春, 夏, 秋, 冬

#サンタモニカ・カレッジ

#スタジャン

#USA現地調達

#Made in USA

(京都生まれですが、学生の時からアメリカに憧れ、カリフォルニア滞在が長く、出品物は主にロサンゼルスとサンディエゴのビンテージ古着店にて収集した1点モノが殆どです。

全て買付けたそのまま(タッグ付き)の状態で出品しています。

本来は故郷でビンテージ古着店をオ一プン予定でしたが、コロナ禍の為にネット販売に切り替えました。

何かご質問が有りましたら、コメント欄に書き込んで下さい。)

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

