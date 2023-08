■ブランド

JIL SANDER /ジルサンダー

※22FW現行品です。

■サイズ・採寸・色

サイズ42/26.5-27.0cm相当

色/ブラック

※アッパーには艶やかで上質なカーフスキンを贅沢に採用しています。

■商品状態

22年12月頃に購入しました。

使用回数は3回。中古品の中では極美品かと存じます。

箱と保存袋は付属いたします。

写真に写っている物が全てとなりますので、ご了承くださいませ。

※一度他人の手に渡った旨、ご理解お願いします。

■定価

104,500円(税込)

■商品説明

クラシックなラウンドトゥシルエットで仕上げたレザースニーカー。サイドにはさり気なくブランドロゴも設え、スタイリッシュでミニマムなデザインの中にさり気ないアクセント効果を発揮しています。

カジュアルな雰囲気でありながら、メゾンらしいエレガントな佇まいを感じさせる垂涎の一足です。

厚底タイプのローテクタイプのスニーカーです。

22ssから登場したモデルです。

レースアップタイプでローテクタイプのバッシュスニーカーのような佇まいの一足です。

ボリューミーで重厚感のあるどっしりとした一足です。

重めで大きめなトップスとの組み合わせが非常に映えます。

是非ご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ジルサンダー 商品の状態 未使用に近い

