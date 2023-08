#飛鳥のアンティーク部屋 へようこそ

イタリア中部にある

マヨリカ焼き(マヨルカ焼き)の街

デルータで焼かれた 重量感のある

不思議な絵柄の壺です。

MARI.C. DERUTA ITALY / 685

(写真10枚目を参照)

特徴的な青と黄色、オレンジの

伝統あるマヨルカ焼きの壺です。

■商品のサイズ(約)

・口径:13.5cm

・高さ:29.8cm

・幅①:20.5cm(持ち手を含む)

幅②:19.0cm(壺の幅)

幅③:11.8cm (高台の幅)

・重さ:2075.0g(約2kg)

■商品の状態

全体的に細かな貫入が

見受けられます。

経年劣化による擦れ等はございますが、

欠けも無く、綺麗な状態だと思います。

写真で確認していただけると幸いです。

※お手元のデバイスによる 若干の色味の

違い等はご了承ください。

※製造過程に生じる窯瑕疵や陶磁器の

特性、ヴィンテージ作品であることを

ご理解の上で ご検討の程

宜しくお願いいたします。

※メルカリ以外では出品しておりません。

当方の写真等を利用した詐欺サイトには

ご注意ください。

◆丁寧に梱包し ヤマト営業所より

発送いたします。

◆即購入OKです。

商談中の場合は 他の方の購入は

ご遠慮願います。

どうぞ宜しくお願いいたします。

#イタリア製 #デルータ窯

#アンティーク #ヴィンテージ

#壺 #花瓶 #陶磁器 #美術品

#マヨリカ焼き #マヨルカ焼き

#マジョリカ焼き #マジョルカ焼き

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

