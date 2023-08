最安値で ◆21AW◆WTAPS ×チャンピオン◆ACADEMY HOODED パーカー

:

■ブランド

WTAPS × CHAMPION

【ダブルタップス × チャンピオン】

Reverse Hooded Sweatshirt COLOR/STYLE

■シーズン

21AW

■モデル

ACADEMY HOODED

COTTON CHAMPION REVERSE WEAVE

■カラー

BEIGE (ベージュ)

■サイズ

M 、02

(肩幅 60 身幅 58 着丈 68cm)

平置き採寸、誤差はご了承ください

■付属品 なし

■状 態

目立ったダメージはありません。

通常の使用感はありますが

まだまだご使用頂けるお品物です。

ご理解の上ご購入ください。

タバコ、ペットともに無しです。

保管じわ、畳みじわはお許しください。

*状態の確認は慎重に行なっていますが稀に見落とす場合が御座います。神経質な方はご遠慮ください。

*自宅保管に伴う僅かな汚れ、しわ、スレなどがつく場合があります。

*着画、体型、サイズ感に関係する質問はお答えしかねます。

よろしくお願いします♪

【検索用】

パーカ パーカー フーディ

ジャケット コート ブルゾン

トレーナー ジャージ スウェット

ダウン ベスト ボンバージャケット

スタジャン スカジャン レザー

スエード ボア ムートン シャツ

オンラインショップ

22ss 22AW 23ss

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■ブランド WTAPS × CHAMPION 【ダブルタップス × チャンピオン】■シーズン 21AW■モデル ACADEMY HOODED COTTON CHAMPION REVERSE WEAVE ■カラー BEIGE (ベージュ)■サイズ M 、02 (肩幅 60 身幅 58 着丈 68cm) 平置き採寸、誤差はご了承ください■付属品 なし ■状 態 目立ったダメージはありません。通常の使用感はありますがまだまだご使用頂けるお品物です。ご理解の上ご購入ください。タバコ、ペットともに無しです。保管じわ、畳みじわはお許しください。*状態の確認は慎重に行なっていますが稀に見落とす場合が御座います。神経質な方はご遠慮ください。*自宅保管に伴う僅かな汚れ、しわ、スレなどがつく場合があります。*着画、体型、サイズ感に関係する質問はお答えしかねます。

