新品未使用 CLANE クラネ 田中みな実 コラボ ラップデニムパンツ

タグ付き 1サイズ

クラネの田中みな実コラボ デニムパンツです。

ラップタイプでお尻の体型カバーにもなりおすすめ!!

これからの季節ホワイトデニムでしたら爽やかに着こなせます。

ホワイトコーデしてみませんか。

定価26400円

新品未使用(タグ付き)

綿56% 再生繊維(テンセル)44%

カラー ホワイト

サイズ表記 1

ウエスト 62cm

もも幅 26cm

裾幅 25cm

股上 32cm

股下 71cm

*ご購入前に必ずプロフィールをお読みください。

*おまとめ割・リピート割ございます。必ずご購入前にコメントお願いいたします。

CLANE

クラネ

田中みな実

田中みな実コラボ

ラップデニムパンツ

ラップパンツ

デニム

パンツ

デニムパンツ

Vintage

ヴィンテージ

ジャンティーク

カラー...ホワイト

丈...フルレングス

シルエット...ストレート

デニム加工...なし

股上...レギュラー

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クラネ 商品の状態 新品、未使用

