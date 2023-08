フォロワー様限定で割引・価格交渉を承ります。詳細はプロフをご覧下さい

新品タグ付きマイケルコース 春 アウター



未使用 kate spade トレンチコート

別色もあります

【新品未使用品】ANDMARY カミラスリットドレス アイボリー



コットンナイロンガウンコート IENA 2019

#RIKOの横振り

スナイデル ノーカラーウールコート



イエナ スタンドカラーコート

#RIKOの注文服

フレッドペリー×ラベンハム キルティングコート



ボールジィ【M】ロングコート ノーカラー ダブルコート アルパカ アンゴラ 冬

#RIKOのアウター

MUSE ギャバオーバーコート



最終価格 豪華 ファーコート

#RIKOのメゾン

【ユキトリイ】黒 素敵❗️コート 42号



美品 wb ロングナイロンコート 40号

両毛地方伝統工芸の横振り(よこふり)刺繍が裾にほどこされたコート、日本に数名しかいない横振り技術士が縫い上げた稀少品です

cen. トレンチポンチョコート



【最終価格】saqui アルパカウールノーカラーコート ブラック38

⬛︎コート:国内産ウール100%、紺色、スーツやワンピースに使われるキメが細かく柔らかな織地、起毛感が無いので暑ぼったくならず真夏以外の春先から真冬までシーズンを通してお使い頂ける素材感です。ドルマンスリーブに大きめな襟でざっくり羽織ると素敵です。前はベストの厚みがうまく収まるようラペルの折り返し部分がふっくら丸く仕立ててあります

【大きいサイズ】マーガレット ハウエル コート,MARGARET HOWELL



GANNIのRecycled Ripstop Quilt COAT

⬛︎ベスト:ウール100%ニット、紺色と朱赤の糸を太く細くランダムに撚り交互に編み込んだチェック柄、高度な技術の高級ニットですので目が詰まっていてとても温か、コートの上に重ねても、単独でもお使い頂ける2way仕様です

Max Maraウィークエンド アルパカコート



【完売品】 スピックアンドスパン別注 アッパーハイツ フードコート ロングコート

⬛︎裾に横振り刺繍があしらわれています。一筆書きの概念で1つの起点からスタートし、まさに布を「横に振り」ながら一気にモチーフを縫い上げる横振り刺繍の高度な手法が用いられています。量産工場の大型刺繍レース機や家庭用の刺繍ミシンでは作ることのできないダイナミックで美しい刺繍柄です

fickle bebe フィクルべべ ラウンドフリルコート



美品 SWALLOW COAT ロングコート ウール 茶 金ボタン XLサイズ

⬛︎前立てはダブル、くるみボタン留めでベストと重ねて留められる仕様です

アベニールエトワール ノーカラー レース コート ワンピース ドレス



新品 SCOT CLUB VIN シャツコート ゆったりコート

⬛︎生地から購入。刺繍の工程を伴う仕立てなので市販品とは作り方が異なります。生地のバランスをみて手縫いや手まつりを組み合わせていたりしますので工場生産の既製品やファストファッションの縫い方と異なります。ご理解頂ける方にご購入をお願い致します

新品!ヴァシュモン★ボアコンビコート



Debut de Fiore ノーカラーコート さえこさんコート

百貨店でオーダー総額¥721,800円、保証書付き。細心の注意を払い梱包しますので返品は承れませんがお値段がするので遠慮なくご質問下さい

TO BE CHIC ニットコート



【美品】レリアン カシミア100% ミンクファー ロングコート 9号

保証書

ノースフェイスコート!新品未使用♪

フリーサイズ

激レア MEGMIURA メグミウラ コート ボンディング ユニセックス

着丈92

via j キルティングコート

裄丈82

FENDI コート フェンディ FF フォックスファー

身幅56

ノエラコート

※平置cm

JIL SANDER ジルサンダー ナイロン シルク コート

日本製

美品VALENTINO ROMAツイードロングコート 40

表地ウール100%

jantje_ontembaar refresh トレンチコート

裏地ポリエステル100%

サンバリア100 ロングコート ベージュ



A.P.C.×fox brothers ヘリンボーンツイードウール コート

横振りは世界遺産富岡製糸場で紡がれた絹織物から着物に施す技法として発展。群馬県指定伝統工芸品。伊勢丹、東急で期間限定でオーダーを受ける日本ブランド。横振刺繍のアクセサリーはアッシュペーフランスで扱い有

60年代ビンテージ コート 一点物

ダブルジャケット

IENA 20AW ロングスリットコート サイズ38 ノーカラー

ブルゾン

AMERI アメリ ボアコート

ベストつき

バーバリー ダッフルコート(黒)

2way

フェラガモ Ferragamo コート お値段交渉可能

国産

ボリュームスリーブリバーコート

春、秋、冬

美品✨ 高品質 BRACTMENT ブラクトメント ツイード W BIG コート

チェック

DouDouノーカラーロングコート

フードなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

フォロワー様限定で割引・価格交渉を承ります。詳細はプロフをご覧下さい別色もあります#RIKOの横振り#RIKOの注文服#RIKOのアウター#RIKOのメゾン両毛地方伝統工芸の横振り(よこふり)刺繍が裾にほどこされたコート、日本に数名しかいない横振り技術士が縫い上げた稀少品です⬛︎コート:国内産ウール100%、紺色、スーツやワンピースに使われるキメが細かく柔らかな織地、起毛感が無いので暑ぼったくならず真夏以外の春先から真冬までシーズンを通してお使い頂ける素材感です。ドルマンスリーブに大きめな襟でざっくり羽織ると素敵です。前はベストの厚みがうまく収まるようラペルの折り返し部分がふっくら丸く仕立ててあります⬛︎ベスト:ウール100%ニット、紺色と朱赤の糸を太く細くランダムに撚り交互に編み込んだチェック柄、高度な技術の高級ニットですので目が詰まっていてとても温か、コートの上に重ねても、単独でもお使い頂ける2way仕様です⬛︎裾に横振り刺繍があしらわれています。一筆書きの概念で1つの起点からスタートし、まさに布を「横に振り」ながら一気にモチーフを縫い上げる横振り刺繍の高度な手法が用いられています。量産工場の大型刺繍レース機や家庭用の刺繍ミシンでは作ることのできないダイナミックで美しい刺繍柄です⬛︎前立てはダブル、くるみボタン留めでベストと重ねて留められる仕様です⬛︎生地から購入。刺繍の工程を伴う仕立てなので市販品とは作り方が異なります。生地のバランスをみて手縫いや手まつりを組み合わせていたりしますので工場生産の既製品やファストファッションの縫い方と異なります。ご理解頂ける方にご購入をお願い致します百貨店でオーダー総額¥721,800円、保証書付き。細心の注意を払い梱包しますので返品は承れませんがお値段がするので遠慮なくご質問下さい保証書フリーサイズ着丈92裄丈82身幅56※平置cm日本製表地ウール100%裏地ポリエステル100%横振りは世界遺産富岡製糸場で紡がれた絹織物から着物に施す技法として発展。群馬県指定伝統工芸品。伊勢丹、東急で期間限定でオーダーを受ける日本ブランド。横振刺繍のアクセサリーはアッシュペーフランスで扱い有ダブルジャケットブルゾンベストつき2way国産春、秋、冬チェックフードなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

ZARA 千鳥柄 ピンク コート【branche】power shoulder wool long coatDAMA リバーシブルチェスターコートコットンウールギャバジンステンカラーコートBALMAIN バルマン シルク100% コートファー付 9号ジャーナルスタンダード レサージュ コートR&D.M.Co-ガーメントダイオーバーサイズコートです。RIM.ARK Double weave loose gown本革コートINED イネド ツイード ロング コート ヘリンボーン