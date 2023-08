数ある商品の中から古着屋おにゃんこぽんを閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

1900's~1910's french cotton linen shirt



【giannetto/極美品】長袖デニムシャツ【厚手/ロゴ刺繍/ジャケット】

ストリートからヴィンテージ商品を中心に出品しております!

Burberry Brit バーバリーブリット メンズ ノバチェック柄 シャツ



POLO RalphLaurenデニムシャツ diesel ポールスミス

#古着屋おにゃんこぽん

Polo by Ralph Lauren Marlowe Black shirt



Supreme Blow Back Rayon S/S Shirt



●90年代 RRL シャツ

こちらで他の出品商品を閲覧いただけます!

【新品】PORTER CLASSIC ジャーナルスタンダード アロハシャツ XL



激レア初期 USA製 90s ポロ ラルフローレン BIG OXFORD シャツ



新品 Engineered Garments Cagoule Shirt

また、お得なフォロー割引きしております!

comoli 19ss レーヨンオープンカラーシャツ



☆ RADIALL レーヨンシャツ XL 新品未使用 ☆



オルゲイユ 半袖アロハシャツ 42

◎簡単2ステップ◎

FreshService STRIPE SHIRT フレッシュサービス



susuri ヘムレンシャツ

①フォローする

【XXX-LARGE】B-BOY enyce 総柄シャツ オーバーサイズ



ダブルアールエル RRL 長袖 チェック コットン フランネル ウエスタンシャツ

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです!

Heugn rob シャンブレー バンドカラーシャツ



LOEWE マルチカラーストライプシャツ



bott シャツ Lサイズ

☆10,000円以上→500円引き

激レア!ブラック完全無地!90s ポロラルフローレン CALDWELL 開襟 L



NASNGWAM 長袖シャツ

☆3,000円以上→200円引き

【美品クリーニング済】GANNETTOジャンネット半袖ブルーシャンブレーシャツS



フリーホイラーズ ニールキャサディ シャツ Size16

☆1,000円以上→100円引き

HUF ハフ 開襟シャツ アロハ ストリートファイターズ 春麗



メゾンマルジェラ オンブレチェック ウエスタンシャツ 長袖 4ステッチ



LA ROCKA! × BC ETHIC Rockabillyラロッカ! シャツ

お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)b

コムドットやまと着用 Iroquois シャツ



美品 saint laurent チェックシャツ エディ期 celine

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

BLACK Comme des Garconsチャイナシャツ



現行品✨ GUCCI グッチ メンズ 長袖シャツ 象 刺繍 ワンポイント S



STUSSY BOXY STRIPED SS SHIRT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

【新品未使用】Dior Hommeディオールオム デニム切替シャツ14AWクリス



レア物◇MAKANA LEI◇和風◇アロハシャツ◇シルク◇マカナレイ



20aw 試着のみ タグ付き サイズ2 コモリ ヨリ杢 オープンカラーシャツ

⚫商品名

【FUMITO GANRYU】M-51シャツ



TURNBULL&ASSER シャツ サイズ38

メゾンマルジェラ オンブレチェック ウエスタンシャツ 長袖 4ステッチ

WACKO MARIA TWO-TONE 50’S SHIRT L スネーク



ペンドルトン USA製 ウールシャツ 長袖 チェック柄 ブラウン ブルー 美品

⚫ポイント

FOB FACTORY(エフオービーファクトリー) バンドカラー長袖シャツ LL



40s 50s フルーツオブザルーム チャイナシャツ Hanse RRL

程よいぼかしのチェック柄のウエスタンシャツです^^

ナイジェルケーボン 半袖シャツ インディゴ染め 日本製 美品

マルジェラっぽくないですが、すそのステッチなど細かいディテールがマルジェラの世界観が反映されたデザイン!

supreme Shadow Plaid Flannel Shirt

今季はペンドルトンとコラボもしているのでチェック柄注目です◎

ladmusician フリルノースリーブシャツ

マルジェラ10

ルーニーテューンズ 総柄 キャラ アニメ アメリカ XLぐらい

4ステッチ

にゃんちゅう様。専用 お得意様割り引き 2枚セット

長袖

美品 80s 世界に一つ 職人作成 高級素材 エキゾチックマフィアシャツ ルード

コットン素材

ダースベイダー様。専用 お得意様割り引き 2枚セット

ルーマニア製 古着

Evisen 開襟シャツ Lサイズ



COMME DE GARÇONS HOMME PLUS シャツ 山口一郎



ダイワ39 TECH REGULARCOLLAR SHIRTS size M

⚫状態 中古

21SS Sサイズ テンダーロイン スタンド シャンブレー シャツ



未使用品 ギャングスタービル レーヨンシャツ ワコマリア サンローラン

フロントに薄いシミあり、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^

visvim オックスフォード半袖シャツ



Patagonia Men’s Farrier’s Shirt



Carhartt カーハート ダックハンター カモフラ リップストップ シャツ

⚫カラー

2285 カールヘルム 猫刺繍 ネイビー ボタンダウン BD 半袖シャツ



ネイバーフッド 21SS/CLASSIC WORK/C-SHIRT Lサイズ



comoli シャツジャケット タイプライター

オレンジブラウン オフホワイト 茶系 生成り 白

バーバリー TBモノグラムシャツ



Maison Margiela ノーカラーシャツ 脱色 一点物 タグ付き



supremeワークシャツ

⚫サイズ

Martin Wong/Supreme 8-Ball Rayon Shirt



SOFTMACHINE ソフトマシーン 総柄 シャツ

38

60s TOWNCRAFT pennys レーヨンシャツ 好配色

M相当(着丈69.5cm、身幅51cm、肩幅44cm、袖丈64cm)

50s ビンテージ レーヨンシャツ杢生地総柄 状態良好



Cootie Velour Zip Up Work Shirt

送料無料、即購入OKです!

calee キャリー 新品 チェックシャツ 長袖



wacko maria ワコマリア20ssボブマーリー アロハシャツ Lサイズ

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

数ある商品の中から古着屋おにゃんこぽんを閲覧いただきありがとうございます(*^o^*) ストリートからヴィンテージ商品を中心に出品しております! #古着屋おにゃんこぽんこちらで他の出品商品を閲覧いただけます!また、お得なフォロー割引きしております!◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです!☆10,000円以上→500円引き☆3,000円以上→200円引き☆1,000円以上→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)bもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ⚫商品名 メゾンマルジェラ オンブレチェック ウエスタンシャツ 長袖 4ステッチ ⚫ポイント程よいぼかしのチェック柄のウエスタンシャツです^^マルジェラっぽくないですが、すそのステッチなど細かいディテールがマルジェラの世界観が反映されたデザイン!今季はペンドルトンとコラボもしているのでチェック柄注目です◎マルジェラ104ステッチ長袖コットン素材ルーマニア製 古着⚫状態 中古フロントに薄いシミあり、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^⚫カラー オレンジブラウン オフホワイト 茶系 生成り 白⚫サイズ 38M相当(着丈69.5cm、身幅51cm、肩幅44cm、袖丈64cm)送料無料、即購入OKです!最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

オーラリー ウールシャツ 5 トロピカルウール 定価4万円 2023年春夏新作duke様専用 未使用 メンズ リネン 半袖シャツSupreme/The Crow Work ShirtCasey Casey ペーパーシャツ SRAF SIMONS x Fred Perry ストライプオーバーサイズシャツERL イーアールエル チェックコーデュロイシャツ SIZE Sジュンヤワタナベ コムデギャルソンマン 切替ボタンダウンシャツ ギンガムチェック【一点物】90sラルフローレンRalph Laurenロゴ刺繍チェックシャツ人気Charvet 総柄オープンカラーシャツ シャルベAURALEE SETUP WEATHER CLOTH