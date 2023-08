【国内在庫】 ご専用☆着用2回のみ♪ルネ 胸元レースとふんわりサテンの光沢が素敵なワンピース ひざ丈ワンピース

☆Bonne affaire様ご専用③☆

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルネ 商品の状態 やや傷や汚れあり

☆Bonne affaire様ご専用③☆ありがとうございます。他の皆様はご購入をお控え下さいませ。○o。.お値下げしました.。o○☆着用2回のみ☆ルネReneサテンの光沢が上品な4wayワンピース♪襟元のレースは前後二枚、脱着が可能です!①両方有りで②両方無しで③前だけで④後ろだけで使い方色々♪♪レースはお写真にて御確認下さい。☆貴重な34サイズ☆着丈 肩から約90cm☆脇下 約40cm×2☆ウエスト 約35cm×2☆お素材本体・ポリエステル100%レース・ナイロン60%、レーヨン40%グログラン・レーヨン100%裏地・キュプラ100%左側サイドファスナー、右側にポケットございます。裾の左前フレア内側、谷部分になる所ですが僅かなツレございました…個人的には気付かなかったレベルですが、傷ありを選択して記載させて頂きます。(お写真最後から3枚目)キチンとしたお席にはレースを付けてエレガントに♪(コーディネート参考の為お写真最後から二枚目掲載)普段はレースを外してニットの上からカジュアルに♪(お写真最初から二枚目は正面、三枚目は背面となります)ふっくらしたデザインの為、パニエ無しでも形状記憶、お生地も高級感あり、見映えも良く、高見えする素敵な一着です☆☆どんなシーンに合わせて活躍してくれるスマートなワンピース☆※※コーディネート参考※※お写真最後は同じルネのボレロ(クリーニングタグ付き)を着用させております。この先着用見込みが無いので出品させて頂きます。本体は大変綺麗かと思いますが、基本中古となりますことは十分ご了承下さいませ。細かな点をお気になさる場合は店頭にて新品をお求め下さいませ。配送はワンピース本体のみとなります。デパート店舗にて購入よろしくお願い致します(*^^*)

