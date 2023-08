\\お得なフォロー割、まとめ割のお知らせ//

【商品詳細】

ベルト ノースリーブ 黒 ブラック ポケット

性別タイプ:レディース

表記サイズ42

肩幅35身幅40総丈106 (cm)

カラー:BLACK

素材:cotton100%

付属品:なし

[状態・コンディション]

弱シワ。特記する大きな傷汚れなく末長くお使い頂けます。

当ショップの商品は

正規店、ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場で購入した。

正規品鑑定済みの本物の商品です。

どうぞご安心してお買い求めくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

