【日本限定モデル】 Penfield(USA)ビンテージパデッドジャケット　ブラック ダウンジャケット

サイズはメンズLです。

ペンフィールドはアメリカ マサチューセッツ州ハドソンで1975年に設立されたアウトドアブランドです。ニューイングランドの厳しい気候に耐えるためにデザインされたアイテムに定評があり、素材の研究開発でも品質を追求しています。イギリスのロックグループ オアシスやエリッククラプトンが着用し、ステューシーなどとのコラボレーションも話題になりました。

風合いの高いナイロンシェル素材を採用し、絶妙なブラックのカラーリングが印象的。オーセンティックなデザインときれいなシルエットがポイントで、胸の刺繍ロゴと襟や袖、裾のチャコールグレー×パープルのリブがアクセントになっています。防寒性に優れたポリエステル中綿があります。

サイズ目安は着丈71cm、肩幅49cm、身幅65cm、袖丈66cmです。

コンディションについては特筆するような大きなダメージはありませんが、ビンテージ・ユーズドの特性上、細かなシミやほつれ等がある場合もございますので、あらかじめご理解ください。

大変恐れ入りますが、発送はご入金確認後の土曜日もしくは日曜日となります。

この他にもちょっとヒネリの効いた商品を出品していますのでチェックしてみて下さい。宜しくお願い致します。

■フォロワー様限定割引

フォロワー様限定でお値引します。

購入前にフォローした旨をコメントしていただくと、1点購入で¥200、2点購入で¥500、3点購入で¥1000のお値引をします。

※購入後の値引はできません。

※複数点購入の場合は同梱となります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ペンフィールド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

