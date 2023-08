※※※画像は全て実物の撮影画像です※※※

フォロワー様限定で価格交渉あり!

新たにフォロー頂きましても対応致します。

複数購入もお値引き致します!!

ヴィンテージ

"鷹"の柄が美しく、フワフワのボアもあわせて珍しい逸品となっております!

モノトーンカラーで合わせやすいです◎

Supreme がウルフフリースを出したことで動物フリースはヴィンテージ業界でもかなり見つかりにくくなってきました。

この機会に是非!

▼状態

特に目立った汚れはない状態となります◎

クラシックテックツイルボンバージャケット

▼生地

ポリエステル

アクリル

▼サイズ(cm):S〜Mサイズ程

※トラックジャケットの様なサイズ感で着て頂けます。

肩幅:45

身幅:55

そで丈:58

着丈:65

※採寸は全て平置きです。

サイズの目安としてご参照下さい

こちらのデザインは sacai コモリ シアター アンユーズド ウル ヤエカ パラグラフ オーラリー グラフペーパー シュプリーム TOGA ステューシー ヒューマンメイド ガールズドントクライ チャンピオン リバースウィーブ などのブランドが好きな方に!

私は マルジェラ アーダーエラー サカイ メゾンキツネ ヨウジヤマモト ナイキ アーダーエラー ユースルーザー アディダス オフホワイト ノースフェイス カーハート ロエベ NEAT ciatre verdy 9090s kutir kaoyorinakami ポロ が好きで服を集めております

※多少の色味、サイズの誤差はご了承下さい

※古着にご理解ない方は購入をお控えください

※素人検品ですので見落としある場合ご了承下さい

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

