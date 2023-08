※最終値下げです。

エアヴェイパーマックス95 ネオン

※売れなかったら1週間で消します。

NewBalance M991NV

昨年、ニューバランス公式店にて購入しました。履かなくなったので出品いたします。

購入時の箱有り、非喫煙者、ペットは飼っておりません。

左足内側に小さな傷がありますが、以外、目立った汚れや傷はなく、比較的綺麗な状態でスウェードの擦れも少ないです。まだまだ履けますが、あくまで中古品という事にご理解のうえ購入検討ください。

#NewBalance

#NewBalance991

#NewBalance992

#NewBalance993

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

