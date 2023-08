【スーパーセール】 SANTA VINTAGE CRUZ T SLEEVE LONG Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

サンタクルーズのロンTです。

Queen クイーン 1978年のJAZZ US.TOURのTシャツ



unused 綾野剛 アバランチ

サンタクルーズにハマっていたころはNHLタグは当たり前と思っていましたが、今では高騰しているアイテムになってしまいましたね!

OUTIL Basque Shirt ボーダーTシャツ



OFF-WHITE カットソー ロンT 初期モデル イエロー

このタグは90-00年代のタグなので、まー高くなっているのも理解できます。

バーバリー ロンT ダークグレー M 古着 おしゃれ コーデ



WIND AND SEA YOU AND SEA カスタムロンT サイズXL

カリフォルニア州サンタクルーズを代表するもっとも歴史のあるスケボーブランド。

VOO "FIESTA セットアップ" サイズK-2 Dk. BEIGE



craigfiesta

ブチ切れた青い手。その手の平でなにかを主張する大きな口。一度目にしたら忘れられないグラフィックのアイコン、”Screaming Hand”

MONCLER メンズ 長袖 ロンT モンクレール



エッセンシャルズ リフレクティブ ベージュ ロング スリーブ Tシャツ XXL

スクリーミングハンドプリントは代表的なアイコンですね。

RYU COS BIG L/S TEE / WHT



XANDER ZHOU LONG-SLEEVE T-SHIRT

袖の2本のラインがめちゃくちゃ珍しいです。

50'sビンテージ古着!デッドストック スウェーデン軍実物 スリーピングシャツ

ラインも珍しく、サイズも良い。

藤井風 燃えよT Mサイズ(おまけ付き)※期間限定値下げ

今後パウエルみたいに高騰しすぎて買えなくなると思いますよ!

新品ギャングスタービルXLワッフルヘンリーネック長袖Tシャツグラッドハンドルード



5485希少 ファットランク PHATRNK マリア ロンTシャツ 白 X L

サイズXL

値段交渉可 チャンピオン70s フットボールTシャツ

着丈76

Wtaps VIBES L/S TEE SAND アラビア アラビック

身幅57

【まとめ売り】服8点セット

肩幅57

大人気⁉️チェック ブラックレーベルクレストブリッジサンプル未使用シャツM

袖丈59

80s anvil アンビル PLAYBOY プレイボーイ プリントロンTEE



【3SET割引特価 】古着 ビンテージ 日本 JAPAN 寿 無限 着物 法被

中古です。

15aw Supreme × COMME des GARCONS 長袖 Tシャツ

これといった汚れ、傷はなくめちゃくちゃ状態良いです。

《希少》シュプリーム supreme☆長袖シャツ L 刺繍ロゴ ブラック 黒色

中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド サンタクルーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

サンタクルーズのロンTです。サンタクルーズにハマっていたころはNHLタグは当たり前と思っていましたが、今では高騰しているアイテムになってしまいましたね!このタグは90-00年代のタグなので、まー高くなっているのも理解できます。カリフォルニア州サンタクルーズを代表するもっとも歴史のあるスケボーブランド。ブチ切れた青い手。その手の平でなにかを主張する大きな口。一度目にしたら忘れられないグラフィックのアイコン、”Screaming Hand”スクリーミングハンドプリントは代表的なアイコンですね。袖の2本のラインがめちゃくちゃ珍しいです。ラインも珍しく、サイズも良い。今後パウエルみたいに高騰しすぎて買えなくなると思いますよ!サイズXL着丈76身幅57肩幅57袖丈59中古です。これといった汚れ、傷はなくめちゃくちゃ状態良いです。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド サンタクルーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

デッドストック ロンT Korn コーン 1998年製ヴィンテージ 菅田将暉新品 BURBERRY LONDON TBロゴ ロングTシャツゴッドセレクション GX-A21-LT-10 ネイビーMサンローラン シルクシャツ 38 175/96Aアベイシングエイプ ペンキ シャツ【極美品】Rick Owens ロンTレッチリ ロンT未使用 22aw Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト 3