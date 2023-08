THE NORTH FACEのGEMINIです。

新品未使用です。

昨年、THE NORTH FACE アミュプラザ博多店で購入しました。

他のリュックを使っているため、お探しの方にお譲りしたいと思っています。

22Lなので、女性も使いやすいサイズだと思います。

定価

14300円

今季は値上がりしており、現在の定価は15400円です

カラー

ティンバーウルフ

サイズ

22L

未使用ですが、一度人の手に渡ったものです。

購入した時から、数mm程度の小さな汚れがあります。

背負うと見えない部分なので気にならないと思いますが、気になる方は購入をお控えください。

完璧な新品をお求めの方は、店舗やオンラインストアでご購入ください。

カラー...ベージュ

素材...ナイロン

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

