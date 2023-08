【現金特価】 マーベルレジェンド Wave.30 #7 スパイダーマン アメコミ

Marvel Legends Wave.30 BAF Sp//dr

内容物

・Spider-Man スパイダーマン (House of M Ver.)

本名 :Peter Benjamin Parker ピーター・パーカー

初登場:House of M #1 (June, 2005)

(as Peter Parker)

Spider-Man: House of M #1 (August, 2005)

(as Spider-Man)

(Earth-58163)

フィギュア種類···アクションフィギュア

サイズ…6インチ 約15cm

スケール···1/12

メーカー…ハズブロ Hasbro (米国)

発売…2018年

定価…$19.99

状態…開封済み (欠品:ビルドパーツ)

新品未開封品をビルドパーツを取り外した後に、

一度も飾らずすぐにOPP(透明な)袋に密閉して暗所にて保管した商品です。

※アメトイ特有の生産時の個体差、塗装ムラ等はご容赦ください。

海外輸入品となります。商品状態については、写真3枚目以降にてよくご確認の上、ご購入ください。

ブリスターパッケージ、スパイダーのビルドパーツはお付けせず、フィギュア本体のみの発送となります。

予めご了承ください。

#MarvelLegends Marvel Legends #Marvel

#マーベルレジェンド マーベルレジェンド #マーベル

#SpiderMan Spider-Man スパイダーマン

#Avengers Avengers アベンジャーズ

#Xmen X-Men Xメン

#Hasbro Hasbro #ハズブロ ハズブロ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

