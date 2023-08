【ラッピング不可】 ビンテージ リアルファーベスト/ヒョウ柄 レオパード ベスト

男女可 ビンテージ リアルファーベスト/ヒョウ柄 レオパード

かなり渋いリアルファーベストです。

好きな方是非!

コンディション : ユーズドです。

サイズ : 不明

肩幅40cm

身幅53cm

袖丈cm

着丈52cm

*平置きの採寸です。多少の誤差はご了承くださいませ

コンパクトボックスで詰めて発送します。

ご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

