買取り実績 き楽っく 衿秀 夏用 替え袖付 セット　絽 Sサイズ 涼 長襦袢 長襦袢/半襦袢

人気の襦袢! 衿秀 き楽っく ローズカラー うそつき長襦袢

【makko様 専用】うそつき半襦袢 一式 白本麻

定番の便利な機能はそのままに、

★着物732★ 裄丈64 絽 夏襦袢 じゅばん 夏物 夏着物 白

夏素材を使用した き楽っくの 夏用 【 涼 】 のセットです。

正絹 長襦袢 生地 長襦袢地 反物 橙色 薄オレンジ色 市松 鹿の子 花



長襦袢 袷 楽器花地紋 暈し染め 未使用 m-3kk1621

カラー：白

長襦袢3枚(正絹2絹化繊混合1)セット（未使用）おまけ絽の半襦袢3枚（使用）

サイズ：S

306u14□振袖用長襦袢 /裄64.3袖丈95.5/ 半衿付□状態良好

＊絽 半衿付き

衿秀 き楽っく 夏用 長襦袢 涼 Sサイズ セット 絽 替え袖付

＊絽 替え袖付き

【makko様 専用】うそつき半襦袢 一式 白本麻



★着物732★ 裄丈64 絽 夏襦袢 じゅばん 夏物 夏着物 白

定価：24,200円

正絹 長襦袢 生地 長襦袢地 反物 橙色 薄オレンジ色 市松 鹿の子 花



長襦袢 袷 楽器花地紋 暈し染め 未使用 m-3kk1621

身丈118 裄62 肩巾30 前巾29.5 裾廻り135 身長目安148

長襦袢3枚(正絹2絹化繊混合1)セット（未使用）おまけ絽の半襦袢3枚（使用）

袖丈 49cm（1尺3寸） 袖巾 32cm

306u14□振袖用長襦袢 /裄64.3袖丈95.5/ 半衿付□状態良好



衿秀 き楽っく 夏用 長襦袢 涼 Sサイズ セット 絽 替え袖付

身頃 ： 麻15％ 綿85％

【makko様 専用】うそつき半襦袢 一式 白本麻

裾よけ ： キュプラ51％ ポリエステル49％

★着物732★ 裄丈64 絽 夏襦袢 じゅばん 夏物 夏着物 白

袖・半衿 ： ポリエステル100% （ 絽 ）

正絹 長襦袢 生地 長襦袢地 反物 橙色 薄オレンジ色 市松 鹿の子 花



長襦袢 袷 楽器花地紋 暈し染め 未使用 m-3kk1621

日本製

長襦袢3枚(正絹2絹化繊混合1)セット（未使用）おまけ絽の半襦袢3枚（使用）



306u14□振袖用長襦袢 /裄64.3袖丈95.5/ 半衿付□状態良好



衿秀 き楽っく 夏用 長襦袢 涼 Sサイズ セット 絽 替え袖付

ファスナーで簡単に半衿が取り付けられる洗える長じゅばん。

【makko様 専用】うそつき半襦袢 一式 白本麻

ファスナーは直接肌に当たらず、外見からファスナーが見えないようになっておりますので一般のじゅばんと同じように使っていただけます。

★着物732★ 裄丈64 絽 夏襦袢 じゅばん 夏物 夏着物 白

袖もマジックテープで取り外しでき、簡単に裄の長さも調節可能です。

正絹 長襦袢 生地 長襦袢地 反物 橙色 薄オレンジ色 市松 鹿の子 花

お着物や和装小物に合わせて柄を取り替えて、おしゃれ用からフォーマル用まで、様々なシーンでお使いいただけます。

長襦袢 袷 楽器花地紋 暈し染め 未使用 m-3kk1621



長襦袢3枚(正絹2絹化繊混合1)セット（未使用）おまけ絽の半襦袢3枚（使用）

便利な機能はそのままに、夏素材を使用した 『 き楽っくの 盛夏用 【涼】シリーズ 』。

306u14□振袖用長襦袢 /裄64.3袖丈95.5/ 半衿付□状態良好

汗をかきやすい脇部分にはガーゼの汗取りが付いておりますので、汗かきの方も安心してお召しいただけます。

衿秀 き楽っく 夏用 長襦袢 涼 Sサイズ セット 絽 替え袖付

胴部分は、シャリ感があり夏場に最適な素材を使用し、縦に細かく凹凸がある揚柳なので、

【makko様 専用】うそつき半襦袢 一式 白本麻

夏場の汗ばんだ肌でも「ペタっと」ひっつかず、いつも気持ち良い肌触りです。

★着物732★ 裄丈64 絽 夏襦袢 じゅばん 夏物 夏着物 白



正絹 長襦袢 生地 長襦袢地 反物 橙色 薄オレンジ色 市松 鹿の子 花



長襦袢 袷 楽器花地紋 暈し染め 未使用 m-3kk1621

えりひで きらっく

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

人気の襦袢! 衿秀 き楽っく ローズカラー うそつき長襦袢 定番の便利な機能はそのままに、夏素材を使用した き楽っくの 夏用 【 涼 】 のセットです。カラー：白サイズ：S＊絽 半衿付き＊絽 替え袖付き定価：24,200円身丈118 裄62 肩巾30 前巾29.5 裾廻り135 身長目安148袖丈 49cm（1尺3寸） 袖巾 32cm身頃 ： 麻15％ 綿85％裾よけ ： キュプラ51％ ポリエステル49％ 袖・半衿 ： ポリエステル100% （ 絽 ）日本製ファスナーで簡単に半衿が取り付けられる洗える長じゅばん。ファスナーは直接肌に当たらず、外見からファスナーが見えないようになっておりますので一般のじゅばんと同じように使っていただけます。袖もマジックテープで取り外しでき、簡単に裄の長さも調節可能です。お着物や和装小物に合わせて柄を取り替えて、おしゃれ用からフォーマル用まで、様々なシーンでお使いいただけます。便利な機能はそのままに、夏素材を使用した 『 き楽っくの 盛夏用 【涼】シリーズ 』。汗をかきやすい脇部分にはガーゼの汗取りが付いておりますので、汗かきの方も安心してお召しいただけます。胴部分は、シャリ感があり夏場に最適な素材を使用し、縦に細かく凹凸がある揚柳なので、夏場の汗ばんだ肌でも「ペタっと」ひっつかず、いつも気持ち良い肌触りです。えりひで きらっく

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

長襦袢3枚(正絹2絹化繊混合1)セット（未使用）おまけ絽の半襦袢3枚（使用）306u14□振袖用長襦袢 /裄64.3袖丈95.5/ 半衿付□状態良好衿秀 き楽っく 夏用 長襦袢 涼 Sサイズ セット 絽 替え袖付【makko様 専用】うそつき半襦袢 一式 白本麻★着物732★ 裄丈64 絽 夏襦袢 じゅばん 夏物 夏着物 白