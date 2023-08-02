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超安い メンズ 「ベルト?プレゼント」オールインワン 半袖シャツ オーng ロングパンツ その他

商品の説明

【M】 着丈約99cm胸囲約100cmウエスト約88cm裾幅約/cm
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【L】 着丈約100cm胸囲約102cmウエスト約92cm裾幅約/cm
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【XL】 着丈約101cm胸囲約104cm ウエスト約96cm裾幅約/cm
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【2XL】 着丈約102cm胸囲約106cm ウエスト約100cm 裾幅約/cm
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47~55kgのお客様はSサイズをおすすめ、55~62kgのお客様はmサイズをおすすめ、
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62~70kgのお客様はLサイズをおすすめ、70~77kgのお客様はXLサイズをおすすめ、
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77~85kgのお客様は2XLサイズをおすすめ、

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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【M】 着丈約99cm胸囲約100cmウエスト約88cm裾幅約/cm【L】 着丈約100cm胸囲約102cmウエスト約92cm裾幅約/cm【XL】 着丈約101cm胸囲約104cm ウエスト約96cm裾幅約/cm【2XL】 着丈約102cm胸囲約106cm ウエスト約100cm 裾幅約/cm47~55kgのお客様はSサイズをおすすめ、55~62kgのお客様はmサイズをおすすめ、62~70kgのお客様はLサイズをおすすめ、70~77kgのお客様はXLサイズをおすすめ、77~85kgのお客様は2XLサイズをおすすめ、

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29分钟前

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