プリントサイズ 80x80x80mm

寸法 255×255*208mm

重さ 1.96kg

対応フィラメント PLA or PCL

2022年5月1日より、クラウドファンディングサービスMakuakeにて、「指先ひとつで簡単3Dプリンター【GoofooCube】」として販売されていました。

https://www.makuake.com/project/goofoocube

ノズル径が大きく、精密な造形は出来ません。

逆に、定着が安定していて殆ど失敗しません。シートに残滓ありますが、影響ないです。

フィギュア印刷など、3Dプリンター入門向きです。

別途購入して使っていたオレンジのフィラメントを5mサンプルで付けました。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

