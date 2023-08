数年前にcuriosで購入しました。

【お値下げ】HOLIDAY ピューリタンカラーワンピース

2.3回ほど着用後、自宅で洗濯済みです。

【美品】AMERI ロングワンピース カーキ フリーサイズ

定価¥35,000ほどだったかと思います。

ameri vintageオケージョンワンピース♡



【未使用タグ付き・美品】フリーサイズ 08Mab 麻混 アシメプリーツワンピース

●サイズ:

front gather dot op

総丈108cm

abilletage アビエタージュ ヴィクトリアンワンピース ブラック

ウエスト37cm

セルフポートレイト ミントティアードドレス

袖丈58cm

AMERI アメリヴィンテージ lace upKnit sk tops set

身長163cmが着て、足の脛ぐらいの丈感です。

ヂェン先生の日常着 半袖チャイナワンピース

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

オオカミとフクロウ リネン100% フクロウと三拍子のブーケ ワンピース



新品同様✨ハナエモリの美しいネモフィラセットアップ 縮絨加工 アイスブルー M

●状態:

niana プリーツスリーブジャガード切り替えワンピース モカベージュ

・右袖口のレース・正面のリボンにシミあり

A様ご専用ページ サイズM

・ファスナーやホックの縫製が雑です

新品タグ付◉ ネイビー リネンAラインワンピース かぐれ アーバンリサーチ

・布端の処理や内側の糸の飛び出しなど多数あり

訳あり 完売品 お呼ばれ AKTE ロングシフォンワンピース ブラック



グレースコンチネンタル 半袖ワンピース リネンタッチフリルスリーブ

かなり古い舞台衣装のドレスのため全体的に縫製が甘く、購入時からシミもいくつかあります。

古着 ビンテージ 70s 単色 スウェット トレーナー ワンピース ドレス 希少

そういった点もヴィンテージやアンティークの味としてご理解いただける方のみご購入ください。

GIRL プリーツ パーティードレス ワンピース 結婚式 お呼ばれ ガール

少しでも不安がある方はご遠慮ください。

専用 GRACE CLASS ノースリーブ ワンピース リボン



Mii様専用です(^^)

小さく畳んで発送いたします。

【美品】FOXEY NEW YORK ワンピース フロントファスナー ベージュ



試着のみ KnuthMarf

※購入後のクレームや返品はお断りいたします。

いちご様専用 ☆大きいサイズXL☆ トッカ ロングワンピース 花柄 Aライン



アメリヴィンテージ CAMILLA KAFTAN DRESS

curios

アメリヴィンテージ MEDI WAVE PATTERN SHEER DRESS

the virgin mary

希少 Hanae Mori VIVID vintage ワンピ コート

バージンメリー

LAGUNAMOON ラグナムーン LADYクロスベアパンツドレス ブラック S

yakusoku

【希少Made in USA】RONA NEWYORK マキシワンピース

pink house

ebure / ヘビーリネンバイオノースリーブベルテッドワンピース オフホワイト

ガニーサックス

専用です。ユライヤ uryya シルク カフタンドレス

gunne sax

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ガニーサックス 商品の状態 傷や汚れあり

数年前にcuriosで購入しました。2.3回ほど着用後、自宅で洗濯済みです。定価¥35,000ほどだったかと思います。●サイズ:総丈108cmウエスト37cm袖丈58cm身長163cmが着て、足の脛ぐらいの丈感です。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態:・右袖口のレース・正面のリボンにシミあり・ファスナーやホックの縫製が雑です・布端の処理や内側の糸の飛び出しなど多数ありかなり古い舞台衣装のドレスのため全体的に縫製が甘く、購入時からシミもいくつかあります。そういった点もヴィンテージやアンティークの味としてご理解いただける方のみご購入ください。少しでも不安がある方はご遠慮ください。小さく畳んで発送いたします。※購入後のクレームや返品はお断りいたします。curiosthe virgin maryバージンメリーyakusokupink houseガニーサックスgunne sax

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ガニーサックス 商品の状態 傷や汚れあり

値下げ♡Viorettaワンピース&チョーカー&ヘアクリップR’IAM】ペプラム ワンピース 黒 36 ペプラムワンピースポップアップ限定 膨れジャガ ードジャンスカ【美品】アクアスキュータム チェック セットアップ 大きいサイズ釦いっぱい小花柄ワンピース セットVivienne Westwood RED LABEL シルク混 変形ワンピース【オケージョンドレス】RANDA フラワー刺繍フレアワンピースグレースコンチネンタルリバーレースワンピースオレンジ38MELT THE LADY ワンピースkoto12345 様専用