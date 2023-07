ブラザーブリッジ カルメット

サイズ表記はないです

貴重なサンプル品になります

サイズ感ですがアウトソール約29センチ

私はブラザーブリッジのエスケープUS7.5を所持していますが、サイズ感は同じなので

US7〜7.5だと認識しております。

ワイズはE

先芯は柔らかめの物が入っています

多少の形状記憶能力はあるかと!

参考に

レッドウィングUS7〜7.5

チペワUS7〜7.5

ブラザーブリッジUS7〜7.5

NIKE26.5

コンバース26.5

vans26.5

を普段履いています

今や人気のブラザーブリッジ

販売後即完が当たり前となっています

ソールCat’s Paw良い味を出しています

多少の使用感はありますが

アッパーも良いシワ感もあります

ヴィンテージ好きにもハマるかと!

状態は写真で判断して下さい

あくまで中古品ですのでnnnでよろしくお願いします。

#ブラザーブリッジ

#エスケープ

#ヘンリー

#カルメット

#レッドウィング

#ベックマン

#チペワ

#ブラス

#クリンチ

#ジョッパーブーツ

#イェーガーブーツ

#靴のラジオ

#M43

#サービスシューズ

#バズリクソンズ

#大脱走

#ホワイツ

#ワークブーツ

#ジャパンブーツ

#タトゥースタジオヤマダ

#山田レン

#9060

#樋口塁

#長瀬智也

#野村周平

#野村訓市

#木村拓哉

#ビーズ屋公ちゃん

#ウルフズヘッド

#ゴローズ

#ワークブーツ

#ティンバーランド

#ローリングダブトリオ

#US

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 傷や汚れあり

ブラザーブリッジ カルメットサイズ表記はないです貴重なサンプル品になりますサイズ感ですがアウトソール約29センチ私はブラザーブリッジのエスケープUS7.5を所持していますが、サイズ感は同じなのでUS7〜7.5だと認識しております。ワイズはE先芯は柔らかめの物が入っています多少の形状記憶能力はあるかと!参考にレッドウィングUS7〜7.5チペワUS7〜7.5ブラザーブリッジUS7〜7.5NIKE26.5コンバース26.5vans26.5を普段履いています今や人気のブラザーブリッジ販売後即完が当たり前となっていますソールCat’s Paw良い味を出しています多少の使用感はありますがアッパーも良いシワ感もありますヴィンテージ好きにもハマるかと!状態は写真で判断して下さいあくまで中古品ですのでnnnでよろしくお願いします。#ブラザーブリッジ#エスケープ#ヘンリー#カルメット#レッドウィング#ベックマン#チペワ#ブラス#クリンチ#ジョッパーブーツ#イェーガーブーツ#靴のラジオ#M43#サービスシューズ#バズリクソンズ#大脱走#ホワイツ#ワークブーツ#ジャパンブーツ#タトゥースタジオヤマダ#山田レン#9060#樋口塁#長瀬智也#野村周平#野村訓市#木村拓哉#ビーズ屋公ちゃん#ウルフズヘッド#ゴローズ#ワークブーツ#ティンバーランド#ローリングダブトリオ#US

