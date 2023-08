数量は多い リファビューテック フィンガー ヘアアイロン ヘアアイロン

即購入可能。今年購入したばかり新品同様です。

ホワイト(白)です。

今年の2023年3月に公式から購入し、1度使用しました。

その後使用する機会が無い為、お譲り致します。

1度の使用なのでほぼ新品同様かと思います。

動作確認済みです。

保証書や説明書は1度も開封しておりません。

持ち運びでき、旅行や出先に便利かと思います。

付属品

箱

USBケーブル

保証書

取扱説明書

コードレス(充電時間約4.5時間/使用時間約30分)

軽量(本体:約160g)

2段階温度調整

約160℃ ・180℃の2段階

立ち上がり約60秒

安心設計

切り忘れ防止のオートオフ機能搭載

開閉ロック

耐熱キャップ付き

ReFa ReFa BEAUTECH FINGER IRON

#MTG

#MTG

#リファ

#ReFa

#ヘアアイロン

#リファ

#ストレートアイロン

アイロンタイプ···ストレート

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

