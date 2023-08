購入検討されてる方は是非プロフ読んでいただけると嬉しいです。

最後に着画を載せています。

リーバイス517をリーバイスの店舗でカスタムしてもらったものです。

着用機会がなくなってきたので出品いたします。

サイドがフリンジ加工されていてコーディネートのアクセントになります。

[サイズ]

ウエスト42(平置き)

股上30

股下70

総丈102

わたり27(最も太い部分)

裾幅22

※素人による採寸のため参考程度にお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

