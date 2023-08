カラー···ブラック

定価8万 Giuseppe Zanotti ジュゼッペ・ザノッティ

素材···本革

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ビルケンシュトック 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブラック素材···本革ビルケンシュトックのサンダルシリーズの中で最高級仕様のエクズクイジィットインソールは表革に、サイドのコルクも表革で巻き込む作りこれ以上のビルケンシュトックアリゾナは無いのでは?サイズ表記は42ナロー幅です、27センチ前後の足のサイズの方に良いと思います。新品未使用品ですが神経質な方はご遠慮下さい!購入後の交換返品は受け付けておりませんので良くご覧の上での購入をお願いします。

