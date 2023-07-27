【SALE／60%OFF】 希少　zeppelin 腕時計　メンズ　自動巻き 腕時計(アナログ)

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現在動いておりますが、細かな動作、不具合などはわかりかねます。ブランドオークションにて購入● コンディションランク【A-B】S ×新品、未使用品A ×展示品等の使用感少ない美品B ×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C ×傷汚れ使用感ありD ×年代物、アンティーク品E ×ジャンク古道具、アンティーク、レトロなお品にご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします❁性質上すべの傷、汚れ写すことはできません。その他、見落としや、わからないこともあるかもしれませがご理解の程購入お願いします。気になることはコメント下さいメンズ時計カシオロレックス自動巻き腕時計時計アンティークヴィンテージ SEIKOセイコー

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