最上級の、明治薩摩「鴨遊泳花鳥図花瓶」です。

非常に、微細かつ繊細な筆致で、まるで絵画の風景をそのまま映したような、職人の腕が極まった作品です。

残念ながら、※写真10のように、底部に、ひび割れ、底に傷があります。その為、お安く提供いたします。使用、鑑賞には、全く問題はありません。

外箱に、虫食いがみられます。写真9を参照して下さい。

サイズは

高さ19㎝

幅約(一番太い場所)8㎝

です。

どこをとっても素晴らしい品です。

ただ、骨董品としての出品です。上記の傷以外に、時代によるスレ、汚れなどはあります。

どうかご理解の上、ご検討下さい。

猪口

書道

中国

酒盃

杯

盃

馬上杯

さかずき

古伊万里

陶器

磁器

ぐい呑

九谷

備前

瀬戸

茶道具

芸術

レトロ

アンティーク

雑貨

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

