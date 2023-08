ご訪問ありがとうございます(^^)

ヨコモシャーシシュンさん専用

後のトラブル防止のためにも、プロフ・写真・説明文を良くご確認頂き、ご納得の上でお買い求め下さいますよう、お願い申し上げます。

デアゴスティーニの『週刊フェラーリ ラジコンカー』のマガジン1号〜78号と、キット(一部組み立て済み)および特製プロポのセットです。

本格的なグローエンジン式のF1ラジコンカーと、F1やラジコンの魅力が詰まったマガジンを、心ゆくまでお楽しみください!

78号までの標準モデルとなります。

79号以降のチューンナップアイテムは、付いておりません。

オマケとして、アフターランオイルとネジ留め剤をお付けします♪

サーボとプロポの動作確認済み。

エンジンテストや走行テストは行っておりません。

【セット内容】

①マガジン1号〜78号(写真1)

キズや汚れなどあり。

一部の応募券や応募ハガキは使用済み。

②シャシー(写真2)

組み立て済み。

③ディスプレイ用ボディパーツ(写真3)

組み立て済み。

キズや汚れ、デカールの欠けあり。

④走行用ボディパーツ(写真4)

一部組み立て済み。未塗装。

⑤特製プロポ(写真5)

動作確認時に一回のみ使用。

⑥特典オリジナルポスターと全パーツ一覧表(写真6)

オリジナルポスターは未開封品。

パーツ表に、ややキズや汚れあり。

⑦その他パーツ・DVD・工具・予備品・オマケ(写真7)

DVDは未開封品。

工具に、ややキズあり。

160サイズ宅急便にて発送予定です。

【ご質問の前にお読み下さい】

当方でのお買い物は、どのような場合でも『即購入OK』『早い者勝ち』です!

申し訳ありませんが、お取り置きや専用ページの作成は、お断りしております。

お値段交渉や同梱割引に応じた場合も同様ですので、売り切れの際はご容赦下さい。

m(_ _)m

【同梱割引について】

コメントで同梱割引のリクエストを頂きましたら、セット品として再出品致します。

セット内容や価格にご納得頂けない場合は、スルーして頂いて大丈夫ですので、お気軽にリクエスト下さい♪

\(^o^)/

セット品の再出品よりも先に、単品として売れてしまう事もありますので、あらかじめご了承下さい。

m(_ _)m

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

