MTG社から発売された【ReFa(リファ)】のBEAUTECH DRYERです。

【新品未開封】ReFa ドライヤー refa



【ほぼ新品】パナソニック/ストレートアイロン EH-HS9E-W 白(展示品)

プレゼントで頂きましたが、すでに同じ商品を所有していたために不要となりました。

【ドイツ製】ヘアドライヤー

届いたままの未開封として、そのまま出品致します。

ダイソン Airwrap Complete ヘアスタイラー HS01 COMP…



ReFa ビューテックドライヤー プロ ブラック

詳細は型番等からメーカーのサイトにてご確認をお願い致します。

レプロナイザー 7D Plus Bioprogramming



【Refa(リファ)】ビューティックドライヤー ホワイト RE-AB02A★新品

****************************************************

☆売却予約済☆ReFa RE-AJ02A WHITE*ドライヤー



Onedam AHI-252 ヘアアイロンR型 ホワイト

ReFa BEAUTECH DRYER

復元ドライヤーmini

本体価格:39600円(税込)

Dyson SuperSonic Ionic ヘアドライヤー コッパーカラー

※2022年末頃に値上げとなっています。

dysonヘアドライヤー



Panasonic ヘアドライヤー ナノケア EH-NA99-PN

色 ホワイト

Panasonic EH-NA0G-A BLUE ドライヤー 22年製

電 源 / AC100V 50/60Hz

【値下げしました!】KINUJO KH202 BROWN

消費電力 / 1200W(HIGH時)

マグネットドライヤーゼロ ホワイト ホリスティックキュア

温風温度 / 約95°C(HIGH時)

【よしの様専用】ヘアドライヤー マグネットヘアプロ ドライヤー ゼロ ZERO

約80°C(LOW時)

⭐︎N.komatsu様専用⭐︎FRONTe P-UP CREA ドライヤー

サイズ / 約246mm×81mm×232mm(電源コード、セット用ノズル含まず)

ヤーマン ヴェーダブライトBS for salon

電源コード長さ / 約2.5m

ダイソンスーパーソニックヘアドライヤープロモデル

重 量 / 約695g(電源コード含む、セット用ノズル含まず)

パナソニック ナノケア EH-NA0J-P (ラベンダーピンク)

風 量 / 約1.4/min(HIGH、COOL時)

ダイソン rs5-us-jba6399a ドライヤー 海外仕様 美品

約0.8/min(LOW時)

新品未使用 リファ ビューテック ドライヤープロ

材 質 / 【本体】ポリカーボネート、ABS、スチール、炭素 【セット用ノズル】ナイロン

Dyson ダイソン Airwrap マルチスタイラー HS05RTOENT

推奨使用環境温度 / 5°C~35°C

【新品未開封】ヤーマンHC-20N1 [リフトドライヤー ゴールド]

製造元 / 株式会社MTG

Repronizer レプロナイザー4DPlus



ダイソン ヘアスタイラー限定オレンジ

モード :HIGH / LOW / COOL

ReFaビューテックドライヤープロホワイトRE-AJ02A

センシング設定:MOIST / VOLUME UP / OFF

キヌジョ KINUJOヘアードライヤー モカ KH002 新品未使用



新品未使用SHARPプラズマクラスター ドレープフロードライヤーIB-WX3-N

※新品・未開封・未使用品

値下げしました☆Panasonic EH-NA0G-A ディープブルー

※初期不良の場合は、メーカー保証の範囲となりますので、そちらでご対応ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

MTG社から発売された【ReFa(リファ)】のBEAUTECH DRYERです。プレゼントで頂きましたが、すでに同じ商品を所有していたために不要となりました。届いたままの未開封として、そのまま出品致します。詳細は型番等からメーカーのサイトにてご確認をお願い致します。****************************************************ReFa BEAUTECH DRYER本体価格:39600円(税込)※2022年末頃に値上げとなっています。色 ホワイト電 源 / AC100V 50/60Hz消費電力 / 1200W(HIGH時)温風温度 / 約95°C(HIGH時) 約80°C(LOW時)サイズ / 約246mm×81mm×232mm(電源コード、セット用ノズル含まず)電源コード長さ / 約2.5m重 量 / 約695g(電源コード含む、セット用ノズル含まず)風 量 / 約1.4/min(HIGH、COOL時) 約0.8/min(LOW時)材 質 / 【本体】ポリカーボネート、ABS、スチール、炭素 【セット用ノズル】ナイロン推奨使用環境温度 / 5°C~35°C製造元 / 株式会社MTGモード :HIGH / LOW / COOLセンシング設定:MOIST / VOLUME UP / OFF※新品・未開封・未使用品※初期不良の場合は、メーカー保証の範囲となりますので、そちらでご対応ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

美品 ダイソン dyson スーパーソニック ヘアドライヤー HD01ヘアーアイロンPanasonic EH-NA9E-PNリファビューテック ドライヤープロダイソン エアラップストレートアイロン ナノケア EH-HS9E-W 白 パナソニックASAYAN☆様専用