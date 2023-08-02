新しい季節 ウィメンズ RT様専用　ナイキ エアジョーダン1 "サテンレッド" OG ハイ スニーカー

商品：Wmns Air Jordan 1 Retro High OG “Satin Snake Red”
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ウィメンズ AJ1（エアジョーダン1） レトロ ハイ オージー “サテンレッド”
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箱を含む付属品は全てあります。
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サイズ：27.5cm
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こちらはウィメンズモデルです。サイズ感はご自身で判断して、ご購入ください。
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購入はendにて購入しました。
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あくまでも中古ですので、神経質な方はご遠慮ください。
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ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。
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商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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商品：Wmns Air Jordan 1 Retro High OG “Satin Snake Red”ウィメンズ AJ1（エアジョーダン1） レトロ ハイ オージー “サテンレッド”箱を含む付属品は全てあります。 サイズ：27.5cm こちらはウィメンズモデルです。サイズ感はご自身で判断して、ご購入ください。購入はendにて購入しました。あくまでも中古ですので、神経質な方はご遠慮ください。ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。サテンサテンスネークサテンスネークレッドサテンレッドシカゴ#ナイキ#NIKE#ジョーダン1 #high#airjordan1 #airjordan#jordan1 #jordan#ウィメンズ#レディース
商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし