新しい季節 ウィメンズ RT様専用　ナイキ エアジョーダン1 "サテンレッド" OG ハイ スニーカー

商品:Wmns Air Jordan 1 Retro High OG “Satin Snake Red”

ウィメンズ AJ1(エアジョーダン1) レトロ ハイ オージー “サテンレッド”

箱を含む付属品は全てあります。

サイズ:27.5cm

こちらはウィメンズモデルです。サイズ感はご自身で判断して、ご購入ください。

購入はendにて購入しました。

あくまでも中古ですので、神経質な方はご遠慮ください。

ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。

サテン

サテンスネーク

サテンスネークレッド

サテンレッド

シカゴ

#ナイキ

#NIKE

#ジョーダン1

#high

#airjordan1

#airjordan

#jordan1

#jordan

#ウィメンズ

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

