ご覧いただきありがとうございます!

DIOR ディオール Shawn Stussy バッグ【美品】



大手ブランドショップ購入の確実正規品です。

流行り廃りのないシンプルなデザインですので永くご使用していただけます!

布素材で上部や角部分にはGGの型押しレザーがあしらわれているので高級感もあります!

男性女性問わずお使いいただけます(^^)

目立った汚れなどはなくまだまだご使用いただけます♬

サイズ

横 35cm × 高 30cm

※若干の誤差はご容赦ください。

付属品 なし

他にも多数 出品中♬

よろしければ覗いてください★

※鑑定済み、もしくは正規店購入です。

★普段は小さい子供の育児をしています(^^)

育児優先のため、返信・発送等が遅れる場合がございます

出来るだけ迅速に対応いたしますが、その点はご了承ください( ; ; )

自宅保管のため神経質な方は購入をご遠慮ください。何か気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。

プロフィールをお読みください♬

#モノグラム

#GG

#正規品

#GG柄

#キャンパス

#レディース

#ネイビー

#マザーズバッグ

#ダークネイビー

#美品

#新品

#未使用

#通勤

#通学

#シマ

#シマライン

#インプリメ

#ナイロン

#キャンバス

#シェリーライン

#黒

#ブラック

#シルバー

#メンズ

#シマレザー

#シマ

#レディース

@02

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

