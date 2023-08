ご覧いただきありがとうございます☺︎

DIESEL ニット

総丈88-9

身幅40-1

生地等はタグの写真ご覧ください!

ニットなので伸縮性◎

画像ご確認の上ご購入ください。

目立った汚れ等見受けられませんが

あくまでも素人検品梱包のため

見落とし等含めまして神経質な方はご遠慮下さい。

お取引終了までどうぞよろしくお願い致します☺︎

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

